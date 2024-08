Marisa Martín-Blázquez, contra las cuerdas: la pillan haciéndose pasar por otra mujer en Instagram

Marisa Martín-Blázquez puede presumir de lucir espectacular a sus 60 años de edad. La periodista es uno de los rostros más queridos de la televisión y cuenta con una gran legión de seguidores en Instagram, con los que comparte su día a día, desde sus planes de ocio y sus looks hasta sus reflexiones más profundas.

En esta última ocasión, la colaboradora de Telecinco ha vivido uno de los momentos más embarazosos de su carrera en directo durante el programa "Fiesta" tras haber sido acusada de utilizar una fotografía de una modelo de Pinterest en su perfil de Instagram, haciéndose pasar por ella y engañando a todos sus fans. Sus compañeros, tras el revuelo, no han dudado en ponerla contra las cuerdas para que admitiese la verdad de la publicación, motivo por el que ha sido muy criticada en las últimas horas.

Han sido sus propios seguidores los que se han percatado del engaño de la periodista y sus compañeros de plató le han preguntado por el asunto. Contra las cuerdas, Marisa Martín-Blázquez se ha defendido, asegurando que la fotografía se la tomó con el móvil de su hija. Tras este primer intento, la colaboradora se intentó justificar al conocer al destaparse la fecha de la publicación de la imagen, explicando que en ocasiones sube fotos antiguas que no ha compartido en su momento. "Marisa, si nos has querido hacer una broma en redes sociales, este es el momento de decirlo", le ha insistido Frank Blanco.

Marisa Martín Blázquez, pillada

Sus compañeros han comprobado que la fotografía es del 2019 y es de la influencer Sjana, con 1,3 millones de seguidores, no de Marisa Martín-Blázquez. Además, fue tomada en Grecia y no en Formentera, como ella misma ha intentado hacernos creer. Tras la pillada, la periodista solo se ha limitado a decir que "yo, como la Barbie: "Ni confirmo, ni desmiento"".

Esta mentira no ha dejado en muy buen lugar a la colaboradora de Telecinco y el post se ha llenado de comentarios de diferentes usuarios siendo muy duros con lo ocurrido. "Yo defendiendo orgullosa que tu cuerpo es fruto d mucha disciplina, gym, genética, y resulta q no eres la mujer de la foto. Se me ha caído un referente, me he decepcionado. El mundo necesita mujeres reales", ha escrito una seguidora de Marisa, muy decepcionada con ella por haberse hecho pasar por otra mujer.