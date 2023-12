Marisa Martín-Blázquez, operada por un desprendimiento de retina: "Es muy incómodo ver por un solo ojo"

La evolución es buena pero las circunstancias fueron muy preocupantes. Marisa Martín-Blázquez tuvo que ser operada de urgencia por un desprendimiento de retina y, de momento, según confiesa, "no veo por uno de mis ojos".

- ¿Qué le ocurrió?

- Iba conduciendo hacia mi casa y de repente empecé a dejar de ver por la parte inferior de uno de mis ojos. Como soy miope y llevo lentillas, creí que se me había descolocado la lentilla. Pero al llegar a casa me quité la lentilla y no veía nada. Como no soy nada alarmista decidí ir al día siguiente al oftalmólogo, pero mi hija me convenció para llevarme al hospital esa misma noche.

- Menos mal…

- Pues sí. Fuimos a Urgencias y un oftalmólogo me dijo que había sufrido un desprendimiento ro de retina y de vítreo. Y me remitió inmediatamente al hospital de Montepríncipe, donde había un médico experto en mi caso, me hizo una revisión y me dijo que había que operar. Entré en el quirófano y fueron cuatro horas de intervención. Afortunadamente, todo salió bien.

- Y ahora a ver la evolución.

- Los primeros quince días no veo por el ojo derecho, tengo que dormir boca abajo, se me está haciendo una catarata de la que me tendrán que operar más adelante. Me pondrán una lente intraocular y quitarme las dioptrías de ese ojo.

- ¿Qué causó el desprendimiento?

- No lo saben. Normalmente le suele suceder a gente que es miope. Fue algo de repente. Previamente comencé a ver como unas motitas, y luego me enteré de que si te ocurre eso tienes que ir rápidamente al oftalmólogo.

- Se llevaría un buen susto.

- Sinceramente, no, porque no soy hipocondríaca. Lo único es que ahora es muy incómodo ver por un solo ojo.

- Con las Navidades de por medio…

- Lo llevo lo mejor posible.

- Tendrá que cocinar su marido Antonio .

- Mejor que no lo haga (ríe). De cocinar me ocuparé yo, por la cuenta que les tiene a todos en casa.

- Ahora trabajan juntos en el programa "TardeAR" de Ana Rosa Quintana.

- Si le digo la verdad, no me gusta mucho.

- Es la primera vez que coinciden en el mismo plató.

- Pues sí. Alguna vez tendría que pasar.