Frank Blanco, contundente desde 'TardeAR' sobre el plantón de Melody a RTVE: "Es raro"

La polémica relacionada con Melody y su paso por Eurovisión sigue siendo objeto de debate en nuestro país. Sobre todo, después de que la artista haya decidido cancelar todos los compromisos que tenía con RTVE para poder descansar, incluida la entrevista que tenía ya cerrada con David Broncano en 'La Revuelta'. Algo, ante lo que muchos se plantean si con ello podría haber incumplido alguna cláusula de su contrato con la cadena.

Captura de Melody en el programa 'Vamos a ver' Telecinco

Frank Blanco se pronuncia sobre el plantón de Melody

A la espera de una rueda de prensa en la que la joven aclare lo sucedido y cuente cómo se encuentra, Melody sí que ha intervenido en el programa 'Vamos a ver' esta misma mañana para pedir que la dejen tranquila. Así, desde 'TardeAR' han comentado lo sucedido y Frank Blanco ha opinado con contundencia respecto a ese supuesto plantón de la artista a la cadena pública.

Melody y su look de aeropuerto en Sevilla. Gtres

"A ver si llega esa rueda de prensa porque hay cosas que no encajan", ha detallado el presentador. "Tanto RTVE como Melody dicen que va a descansar unos días, pero ayer en el programa de Broncano tuvieron que buscar un invitado a última hora y le pegaron una pulla del rollo de esta mujer nos ha fallado", ha cuestionado. "¿Cómo te ha fallado a última hora si hace día y medio que sabes que esa agencia con RTVE se ha cancelado? Es lo que no me cuadra".

Ahí, otra periodista de 'El Mundo' ha dejado entrever que no entienden que desde RTVE se esté atacando a Melody. "Que en un programa de la casa donde te piden que protejas a la representante, ayer se mofaron de ella", argumentaba.