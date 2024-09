Mery Turiel se convierte en madre de su primer hijo tras un parto "extraordinariamente raro"

Mery Turiel ha dado a luz a su primer hijo. La influencer está feliz de estar ya en casa junto al pequeño. La creadora de contenido ha compartido en su perfil social algunas imágenes con el niño, desde el hospital, aunque aún no se conoce el nombre del bebé. "Y llegaste al mundo de la manera más especial posible (un parto velado, algo mágico y extraordinariamente raro) convirtiéndome en tu mamá y en la mujer más feliz del mundo", ha reflexionado la influencer valenciana. Un parto velado es un parto en el que el bebé nace dentro de la bolsa amniótica. Solo 1 de cada 80.000 niños nacen así).

"Ayer volviendo a casa solo podía sentir un agradecimiento enorme por todo lo vivido estos días. Por la familia que estoy creando y lo feliz que ha hecho ya este bebé a tantas personas. Bienvenido al mundo. Por favor mundo, sé bueno con él", ha confesado.

Además, Turiel ha manifestado que no expondrá al niño en redes sociales ya que "ella ha elegido esta profesión, pero esa persona no es libre de escoger". "Presiento que estas van a ser mis últimas fotos embarazada. El embarazo es una sacudida muy grande que trae muchos cambios tanto físicos como mentales. Hay días en los que lo llevas genial y otros días son un poco más oscuros, pero estoy tremendamente agradecida a mi cuerpo por el trabajo que ha hecho estos meses. Por haber cuidado, alimentado y hecho crecer al bebé, por ser hogar de una nueva personita y darme la oportunidad de convertirme en mamá. Somos increíbles chicas", aseguraba en un post.

Igualmente anónimo se mantiene su pareja. "Siempre he sido bastante madura, pero ahora siento que he vivido todo lo que tenía que vivir antes de ser madre. Me siento preparada", destacaba.

Marta Rimbau, Dulceida o Anabel Pantoja son algunas de las influencers que ya han felicitado a la valenciana.