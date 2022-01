Mery Turiel ha encontrado en Zara las cuatro prendas básicas y rebajadas para la próxima primavera 2022

No tenemos ninguna duda que tienes el armario completo con las mejores rebajas. Has estado todas estas semanas haciendo grandes investigaciones por Instagram, para confirmar si los looks de noche cómo los que lleva Alba Díaz estarían con descuentos o si el pantalón viral de Victoria Federica todavía estaba disponible. Queda poco (menos de lo que piensas) para el comienzo de la primavera, hemos visto que Mery Turiel fue a Zara como todas en estas rebajas, pero con una gran diferencia. La influencer ha encontrado cuatro prendas básicas y versátiles que funcionan con todo. Muchas veces nos preguntamos cómo logran encontrar las famosas de manera tan rápida, los mejores conjuntos rebajados.

Al igual que has estado guardando en tu Instagram, centenares de outfits para ver si están todavía rebajados. Ahora, gracias a las historias de Mery Turiel, solamente tienes que hacer click en el enlace. De nuevo, Zara soluciona nuestras necesidad de nueva estación, en otras palabras, cuando llegue el buen tiempo vamos a estar preparadas. Si quieres saber cómo son las cuatro prendas básicas y por cierto, no superan los 20 euros cada una de las piezas, sigue leyendo.

Look para la primavera según Mery Turiel

Vestido floral drapeado. FOTO: @meryturiel

VESTIDO DRAPEADO ESTAMPADO (29,95€ 12,99€)

Vestido corto con estampado de flores. FOTO: Zara

¿Quién no tiene este vestido en su armario? Es un básico que funciona muy bien con botas cowboy o unas sneakers. Podrás utilizar tanto para ir a la oficina como para ir a cenar. La única pregunta es ¿mejor una coleta alta o una melena salvaje? El cabello es un completo muy importante. ¡Estarás ideal!

Top drapeado. FOTO: @meryturiel

TOP DRAPEADO (29,95€ - 12,99€)

Top drapeado marrón. FOTO: Zara

Un sábado noche no implica llevar vestidos ajustados o prendas incómodas. Este top drapeado en tono marrón es la clave. Por menos de 20 euros, estarás lista para arrasar junto a un vaquero de tiro alto.

Camisa negra. FOTO: @meryturiel

CAMISA VOLUMEN DE LINO (29,95€ - 12,99€)

Camisa negra de lino. FOTO: Zara

Una camisa, da igual el color que tenga, es la mejor compra que podemos hacer. Mery Turiel escogió el negro, porque es un color que combina con todo y sí escoges un vaquero claro, tendrás un look definitivo para ese día.

Pantalón blanco con estampado. FOTO: @meryturiel

PANTALÓN BORDADOS CON LINO (39,95€ - 17,99€)

Pantalón blanco de lino con bordados. FOTO: Zara

Sin palabras ante la maravilla que encontró Mery Turiel en las rebajas de Zara. Tiene todo lo que queremos de un pantalón para la primavera. Es blanco, tiene bordados con tonos claros y es de lino. Por cierto, si te fijas ella usa la camisa negra que encontró en esta compra tan buena, con estos pantalones. ¡Lo tenía todo pensando!