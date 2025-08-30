METT Marbella-Estepona, el nuevo templo del lujo en la Costa del Sol

Desde que abrió sus puertas en plena Costa del Sol, METT Marbella-Estepona se ha consolidado como un destino de referencia dentro del prestigioso Sunset Hospitality Group. Por sus pasillos y terrazas frente al mar han pasado figuras como Ricky Martin, Will Smith o Ana Mena, seducidos por un enclave donde la sofisticación convive con la autenticidad. Su director general, Ignacio Gómez Escolar, lo define con claridad: «Parte del éxito reside en el gran conocimiento que la cadena tiene en el mundo de la restauración, con más de 35 marcas internacionales. Si a eso sumamos suites exclusivas, un personal elegante y un enclave privilegiado, el éxito está garantizado».

Con casi dos décadas de experiencia en la alta hostelería internacional, Gómez Escolar lidera el proyecto con un objetivo ambicioso: impulsar el crecimiento del resort y consolidarlo como un icono del lujo mediterráneo.. «Nuestro compromiso es ofrecer experiencias memorables, auténticas y diferenciadoras. Queremos que cada huésped sienta que vive algo único», explica.

Primera línea del ocio

El bagaje del director general incluye direcciones en cadenas de prestigio como Intercontinental, Mandarin Oriental o Hyatt, en destinos tan dispares como Londres, Oriente Medio o Costa Rica. Su última etapa, al frente del Hard Rock Hotel Marbella, lo situó en primera línea del ocio y el entretenimiento, pilotando la apertura en 2022 y su gestión durante tres años. Ahora, en METT Marbella-Estepona, traslada esa visión internacional a un concepto más depurado: lujo sin estridencias, servicio impecable y una marcada sensibilidad hacia el «guest experience».

Ubicado entre Marbella y Estepona, el resort ofrece un concepto lifestyle donde se mezclan diseño mediterráneo, gastronomía de autor y un ambiente cosmopolita. Con acceso directo al mar y espacios que invitan a la relajación, se ha convertido en un referente de la hotelería de la zona. Pero su sello diferenciador no se limita al confort: METT apuesta decididamente también por la cultura. El resort regentado por Ignacio Gómez Escolar se confirma, de esta manera, como mucho más que un complejo hotelero: es el epicentro del nuevo lifestyle mediterráneo.