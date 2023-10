Miguel Ángel Silvestre confirma su relación con Rebeca Toribio: "Estoy muy contento"

El carismático actor que se hizo famoso por su papel en "Sin tetas no hay paraíso", ha vuelto a ocupar titulares recientemente, esta vez debido a su inesperada relación amorosa conRebeca Toribio.La noticia salió a la luz de manera inesperada, gracias a un descuido de la humorista Paz Padilla, quien compartió videos de una escapada a Ubrique, organizada por el empresario José Luis López 'El Turronero,' y en los que se podía ver a Silvestre compartiendo momentos cariñosos con una joven morena.

La sorpresa y la curiosidad se apoderaron de los fans de Silvestre tras este inusual "metida de pata" de Paz Padilla. Pronto, se descubrió que la afortunada mujer que había conquistado el corazón del actor era Rebeca Toribio, una empresaria conocida por ser la propietaria del popular restaurante veggie, 'Superchulo', y figurar entre las personalidades menores de 30 años más influyentes de España, según la revista 'Forbes.'

El encuentro entre Miguel Ángel y Rebeca tuvo lugar en el festival de música Arenal Sound, en agosto. Según fuentes cercanas, la química entre ellos fue instantánea, y desde entonces, la pareja se ha vuelto inseparable.

No obstante, para no robar protagonismo a su pareja en su gran noche, Rebeca Toribio decidió no asistir al estreno de la segunda temporada de la serie "30 monedas," en la que Silvestre comparte pantalla con Nawja Nimri, Megan Montaner, y otros destacados actores. El actor, por su parte, reapareció con la mejor de sus sonrisas, confirmando que ha encontrado el amor una vez más.

Miguel Ángel Silvestre, ha evitado dar detalles sobre su relación con la influencer y empresaria, pero una cosa es segura: su sonrisa habla por sí sola. El actor no ha dudado en admitir que está "muy contento" con esta nueva etapa en su vida.