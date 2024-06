Mónica Regueiro: “Intento rodearme de un magnífico equipo que hace posible que todos los proyectos salgan adelante”

Nacida en A Coruña, Galicia, es licenciada en Publicidad y RRPP y hace más de quince años que compagina su trabajo como actriz, con el de productora, programadora y articulista en revistas como Mujer Emprendedora. Tiene su propio podcast ESTOY BIEN Y OTRAS MENTIRAS, en el que habla de la cara B de la profesión. Ha tenido como invitados a Fernando Tejero, Ana Rujas, Luis Tosar, Luis Zahera, Malena Alterio o Javier Gutiérrez entre otros.

Mónica Regueiro @carlosvillarejo

A lo largo de su extensa carrera como actriz y productora, Mónica crea y elige las historias que quiere contar ante las cámaras y en los escenarios, al frente de ProduccionesOff.

Como productora teatral ha puesto en pie más de una veintena de proyectos. Cuatro de ellos, “Los amigos de ellos dos”, en las Naves del Español, “El traje” en el teatro de La Abadía, “Dont Fuck with Carrie” en el teatro Quique San Francisco y “Animales de Compañía” en el teatro Cervantes de Alcalá, coinciden en cartel ahora mismo en Madrid, algo realmente insólito y un logro en su trayectoria profesional.

Como productora cinematográfica, haciendo honor al su compromiso social de sus proyectos, destacan el largometaje LLUEVEN VACAS sobre violencia de género y TU DÍA DE SUERTE, segunda incursión en la dirección de Fele Martínez que visibiliza el rechazo que sufre el colectivo LGTBI.

En su faceta de actriz, actualmente podemos verla en la tercera temporada de la serie de Amazon Prime OPERACIÓN MAREA NEGRA junto a Nerea Barros y tiene pendiente de estreno en TVE la serie ASUNTOS INTERNOS, al lado de nombres como Silvia Abascal, Luis Callejo o Miki Esparbé.

Enhorabuena Mónica por tu magnifica trayectoria profesional. ¿Cómo puedes abarcar tanto?

Intento rodearme de un magnífico equipo que hace posible que todos los proyectos salgan adelante. Delegar ha sido un aprendizaje de años y encontrar al equipo humano ideal también.

Animales de compañía, dirigida por Fele Martínez. @damiancomendador

Estas de gira con la obra “Animales de compañía” ¿Para quién no conozca aún la obra de que se trata la historia?

Son un grupo de amigos, una de ellas sale del psiquiátrico tras dos meses ingresada y deciden organizarle una cena. A partir de ahí, el lío está servido, porque salen todas las miserias y los trapos sucios a flote.

¿Qué es lo que os sedujo del proyecto?

Sobre todo, que algo tan tremendo como el suicidio y tan importante como la salud mental se tratase en clave de comedia. Todo, hasta lo más grave, se puede abordar desde la comedia, el arte está para eso. Es un texto inteligente y respetuoso, me parece increíble el trabajo de la autora Estel Solé y tenía muchas ganas de ponerlo en pie con un equipo deseado.

Mónica y Fele en el estreno de la segunda temporada de “Machos Alfa” de Netflix. @monicaregueiro

Para tu marido, Fele Martínez es su primera obra de teatro como director. ¿Cómo ha sido la experiencia de ser dirigida por tu marido?

Ha hecho un trabajo increíble. Es muy exigente como director y ha sabido sacar lo mejor de nosotros. Los ensayos eran muy intensos y teníamos un desgaste físico importante al final del proceso, pero viendo el resultado, todo el esfuerzo mereció la pena. Yo al principio estaba asustada por si nos afectaba a nivel personal como pareja, pero fue mucho más fácil y placentero de lo que esperaba. Creo que los dos supimos encontrar nuestro lugar y respetar el trabajo del otro. Yo admiro mucho su talento, con lo que todo fue más fácil desde ahí.

¿Cómo ha sido trabajar con Silvia Marty, Iñaki Ardanaz, Jorge Suquet, Laura Galán o Nacho López?

Una auténtica maravilla. Son los compañeros soñados. Creo que ha sido uno de los procesos de ensayo más gozosos que he vivido a lo largo de mi carrera. Íbamos a los ensayos felices, con ganas de vernos, nos reímos muchísimo. Y la gira está siendo una auténtica delicia. Es un gusto trabajar con compañeros a un nivel tan alto de compenetración. Eso se nota encima del escenario.

“LOS AMIGOS DE ELLOS DOS” de Daniel Veronese. Sergio Parra

Como productora estás con la obra teatral “Los Amigos de Ellos Dos” de Daniel Veronese.

Sí, ahora mismo estamos en Las Naves del Español con todas las entradas agotadas. ¡Se vendieron en una semana! Es muy gratificante vivir un éxito así. Malena Alterio y David Lorente hacen un trabajo increíble.

Y también es increíble que otros tres proyectos coincidan en cartel en el mismo mes en una ciudad como Madrid. ¿Qué sensación te da eso como productora?

Es la primera vez que me pasa y estoy feliz. EL TRAJE de Cavestany entra en la Abadía con Javier Gutiérrez y Luis Bermejo, DONT FUCK WITH CARRIE, dirigida por la actriz Carolina Yuste en el Quique San Francisco, con un tema tan comprometido como el acoso escolar. Todas a la vez en el mes de mayo en la cartelera teatral de Madrid y con un éxito de público total. No puedo estar más que agradecida a la vida y a esta profesión que tantas alegrías me está dando. Sobre todo, por poder trabajar con gente a la que admiro y respeto tanto, ese es el verdadero lujo para mí.

Mónica y Fele en el Promo de “Tú día de suerte”, dirigido por Fele Martínez. Jorge Alvariño

En el 2022 repetiste como productora y actriz bajo las órdenes de Fele, con el cortometraje “Tu día de suerte”.

Sí, eso debe significar que nos entendemos bien trabajando…jajaja

Lo cierto es que Fele lo hace todo muy fácil y sabe crear equipo. Trabaja desde un lugar muy humilde y amoroso y eso, en este negocio, es un regalo. No soy la única que lo piensa.

Javier Gutiérrez y Mónica Regueiro en “Principiantes”. Sergio Parra

A lo largo de tu carrera has colaborado con actores y directores de la talla de Luis Tosar, Javier Gutiérrez y Fele Martínez. Qué recuerdos tienes de …

Pues con Luis era de lo primerito que yo hacía, con lo que estaba muerta de miedo, pero fue increíble empezar a su lado con lo que le admiraba, un aprendizaje total. Con Javier fuimos amigos antes de compañeros de trabajo y creo que los dos teníamos ganas de tener un proyecto juntos. Yo no paré hasta conseguirlo jajaja y con Fele, pues imagínate… mi proyecto fin de carrera fue sobre Julio Médem. Los amantes del círculo polar es una de mis películas fetiche. Si en ese momento me dicen que acabaríamos siendo pareja, no me lo hubiese creído jamás. La vida rima…

¿Cuál de tus colaboraciones se acabó convirtiendo en un proyecto más emocional para ti?

Esta pregunta es de las difíciles, porque cada uno ha tenido algo muy especial y único para mí. Principiantes fue uno de los más deseados porque arrancamos todavía en pandemia y creo que ninguno habíamos vivido una gira parecida. Aquello nos unió mucho a todos. Vicky (Luengo), Dani (Pérez Prada) y Javi (Gutiérrez) formamos familia. y Llueven Vacas también fue muy especial porque supuso mi primer largometraje como productora. El equipo entero se volcó de manera increíble y conseguimos cosas maravillosas con muy pocos recursos, fue un rodaje casi mágico.

Mónica Regueiro. @carlosvillarejo

Háblanos del largometraje “Llueven Vacas”. Ha sido una película muy premiada.

Se trata de mi primer largometraje como productora y protagonista a la vez. Una locura…

Estrenamos en el XX Festival de Málaga en Sección Oficial a concurso. El primer premio de la película fue a Mejor Interpretación Ex Aequo para todo el reparto, imagínate el subidón! Tenía unos compañeros de reparto que no me podía creer; Maribel Verdú, Asier Etxeandía, Laia Marull, Secun de la Rosa, María Barranco, Sergio Peris-Mencheta, Eduardo Noriega…

La crítica dijo cosas maravillosas de la película y tuvo un gran recorrido internacional. Todo el proceso fue para mí como un sueño, porque empezó como algo muy pequeñito que fue creciendo gracias a la implicación de todos y nos trajo muchísimas alegrías.

¿De todas tus facetas, de que te sientes más orgullosa?

De poder conciliar vida privada y profesional. ¡Eso sí es un reto diario!

¿De qué te sientes más orgullosa en tu carrera hasta ahora?

De haber puesto en pie proyectos que me gustaría ver como espectadora y de seguir adelante con ellos cuando se planteaban dificultades a la hora de materializarlos.

El día más memorable de tu carrera.

El primero que me subí a un escenario.

¿Cómo concilias tu trabajo, tu vida familiar y los viajes por el mundo?

Intento ser previsora, no siempre se puede…pero tener a un compañero al lado con el que compartir responsabilidades facilita las cosas. Intentamos planificar nuestros proyectos laborales y personales juntos, dándonos el espacio que necesitamos para desarrollarnos y conciliar al máximo nuestras vidas.

¿Nos puedes contar algo sobre tus nuevos proyectos?

Estamos ya con dos producciones teatrales nuevas para el 2025 y con la preproducción de dos proyectos audiovisuales, con lo que el nuevo año se presenta entretenido de nuevo jaja.

¿Qué es lo que más te gusta de tu profesión?

El estar cumpliendo el sueño de hacer algo vocacional y en lo que creo, además de permitirme trabajar con gente a la que admiro. Viajar también es una de las facetas que más disfruto en el trabajo.

¿Quiénes son tus influencers cinematográficos?

Tengo muchísimos, pero dos que me fascinan son Jessica Chastain y Cate Blanchet.

Mónica Regueiro. @carlosvillarejo

¿Cómo sería para ti un día perfecto?

Peli, manta y sofá con lluvia ó libro, tumbona y mar con sol.

¿Qué haces en tu tiempo libre?

Intento pasar todo el que puedo con mi familia y aprovechar para compartirlo con amigos y viajar.

¿Qué haces para romper con tu día a día?

darme algún capricho de autocuidado e intentar comer rico en buena compañía.

Estas muy en forma. ¿Qué deportes practicas?

Lo cierto es que, en eso, soy un desastre total. Es mi asignatura pendiente.

¿Cuidas tu alimentación?

Lo intento. Me gusta mucho comer, pero intento hacerlo bien.

Tu imagen es muy importante para ti. ¿Cómo te cuidas?

Intento tener rutinas de skincare, usar buenos productos y ponerme en manos de profesionales que me ayuden a cuidar mi piel.

¿Cuáles son tus restaurantes y platos favoritos?

Me encanta el Tira do cordel en Fisterra y El brote en Madrid. El pescado en general me encanta y la buena pasta también. Aunque como buena gallega, el marisco es el ganador por goleada con un buen ribeiro, ¡lo mejor!

¿Qué música suena en tu Spotify?

Soy muy ecléctica, desde Gretta Van Fleet al Nessum Dorma…

Mónica Regueiro. @anitamanezphoto

¿Cuál es el libro que más te ha marcado en la vida?

La insoportable levedad del ser de Milan Kundera. hay pasajes que me sé de memoria.

¿Cuál es tu película favorita de todos los tiempos y por qué?

“Lo que el viento se llevó”, porque me traslada a momentos increíbles de mi infancia, las navidades…

¿Qué serie de TV estás viendo y cuáles recomiendas?

Estoy viendo “Mi reno de peluche” y recomiendo Euphoria, para quien la haya visto que la retome…Brutal!

Viajas mucho.

Mucho por trabajo y siempre que puedo por placer.

Tus países y ciudades favoritos

Voy con los clásicos… NYC, París, Berlín y me encanta Portugal, entero!!

¿Qué objetos nunca faltan en tu maleta?

Gafas de sol invierno y verano.

Un viaje de ensueño

Estoy deseando volver a Canadá.

Hoteles favoritos

Cualquiera con encanto y buen gusto. Los desayunos artesanos me fascinan.

Un vicio

Desayunar en la cama.

Un lujo

Desayunar en la cama con tiempo por delante.

Asignatura pendiente

Tocar un instrumento. Se supone que nunca es tarde…