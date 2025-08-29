Nuevas imágenes de Amador Mohedano: su plan en plena recuperación de su bache de salud

El clan Mohedano continúa de rabiosa actualidad. Amador, el ex de Rosa Benito, ha acaparado estos últimos días todos los titulares a raíz de que su hija Rosario compartiera unas fotografías de su padre en las que se aprecia su impactante cambio físico, haciendo saltar todas las alarmas sobre su salud.

El impactante cambio físico de Amador Mohedano Mediaset

Tras el revuelo, el hermano de Rocío Jurado se vio obligado a explicar el motivo de su bajada de peso. "Estoy bien, recuperándome poco a poco. Aquí hay todavía mucho tío en este cuerpo, como dice la canción de la Jurado", declaró Amador en "Vamos a ver". "Después de que me dieran el alta tuve un problema con la circulación porque se me hincharon los pies de una forma que parecían las patas de un elefante... Y claro, yo tengo un tratamiento, unos medicamentos que me los tomo todos los días, 6 pastillas. Lo que pasa es que me tengo que ir recuperando", reveló.

En plena recuperación

"Estoy mucho mejor, de ayer a hoy he notado una mejoría muy buena, aunque aún estoy muy débil. Todavía tengo que seguir con mis comiditas suaves y con mis ratitos de reposo, pero la verdad es que voy a mejor", actualizó Amador esta semana a Paloma Barrientos. Poco a poco, el ex de Rosa Benito se va recuperando de su último bache de salud, motivo por el que estuvo ingresado en julio de este año.

Amador Mohedano paseando en bici con su perro Gtres

Ahora, tras el revuelo de sus imágenes, el tío de Rocío Carrasco ha sido fotografiado disfrutando de un plan que evidencia su mejoría de salud, disfrutando de un paseo en bici junto a su perro. Alejado del foco mediático, Amador continúa en pleno proceso de recuperación, arropado por su familia este verano en Chipiona.

El regreso triunfal de Rosa Benito a televisión

Mientras Amador Mohedano continúa recuperándose de su último bache de salud, el próximo lunes 1 de septiembre Rosa Benito regresa por la puerta grande a la pequeña pantalla como concursante estrella de "Masterchef Celebrity". Su exmujer ficha por la cadena pública en el talent show culinario y todas las miradas están puestas en la que fue cuñada de Rosa Benito, que se aleja del universo Mediaset para estrenarse en los fogones de las cocinas más famosas de la televisión