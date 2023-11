Los nuevos retoques estéticos de Anabel Pantoja y María Patiño de cara a la Navidad

La Navidad está a la vuelta de la esquina y todo el mundo quiere mostrar su mejor cara en una de las épocas más especiales del año, en la que las reuniones familiares se concatenan con las cenas de empresa o con amigos. Mientras los ciudadanos de a pie se conforman con una sesión de peluquería, los más privilegiados pueden permitirse tratamientos estéticos que dan un giro de 180 grados a su imagen, y este es el caso de María Patiño.

No es ningún secreto que la periodista es muy dada a someterse a este tipo de retoques, y su último paso por quirófano ha estado acompañado de una sentida reflexión sobre el notable cambio físico que ha experimentado en los últimos años.

"En aquella época no me sentía del todo 'yo' cuando me miraba al espejo", comienza diciendo la presentadora de "Socialité" mientras ojea fotografías captadas durante sus inicios en televisión, antes de que se sometiera a dos rinoplastias, un aumento de pecho y otros tantos retoques estéticos. Ahora, Patiño celebra que ha alcanzado la mejor versión de sí misma, tanto por dentro como por fuera, y asegura que seguirá pasando por 'chapa y pintura' tantas veces como considere necesario: "Me esperan en el quirófano".

Otra que se ha apuntado a los retoques estéticos de cara a la Navidad ha sido Anabel Pantoja, antigua compañera de Patiño en “Sálvame”. Sin embargo, la sobrina de la tonadillera ha optado por tratamientos menos invasivos que no requieren de cirugía. En su caso, se ha decantado por la inyección de vitaminas exclusivas y personalizadas en el rostro para hidratar en profundidad y aportar luminosidad, además de la eliminación mediante ácido hialurónico de las pequeñas arrugas y líneas de expresión propias de la edad.

Patiño y Pantoja ya están preparadas para recibir la Navidad con el mejor de los aspectos y parecen dispuestas a brillar con más fuerza que nadie en las muchas reuniones y encuentros que seguro tienen por delante. ¿Harán una cena de antiguos compañeros de "Sálvame"?