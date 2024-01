Nuria Roca arroja luz sobre el verdadero estado de Genoveva Casanova

Genoveva Casanova continua acaparando todos los titulares de la crónica social de nuestro país desde el pasado 9 de noviembre, el día en el que la revista "Lecturas" publicó en exclusiva sus fotografías con Federico de Dinamarca. La vida de la mexicana ha dado un giro de 180º y se ha convertido en una de las mujeres más buscadas desde ese día. Alejada del foco mediático, el lunes decidió desaparecer definitivamente de la esfera pública eliminándose su perfil de Instagram.

Su paradero continua siendo un misterio y lo única certeza que existe sobre la socialité es que se ha refugiado en su hijos y Cayetano Martínez de Irujo, su exmarido y su hombre de confianza. Todo su círculo cercano está preocupado por el estado anímico por el que está atravesando Genoveva desde hace dos meses, ya que está viviendo sus horas más bajas. Aunque en un principio se especuló que podría romper su silencio y conceder una entrevista tras la polémica, lo cierto es que no está en sus planes volver a la palestra mediática.

Federico de Dinamarca y Genoveva Casanova, juntos en la portada de "Lecturas" Lecturas

Todo lo que rodea a la mexicana sigue siendo una gran incógnita a día de hoy. Y ahora, la última en pronunciarse sobre Genoveva ha sido su amiga Nuria Roca. La presentadora de televisión, durante la presentación de una marca de cosméticos de la que es imagen, ha arrojado luz al asunto ante los micrófonos de Gtres. Aunque no ha querido desvelar mucha información sobre la mexicana, la periodista ha revelado la única información que mantiene sobre la ex de Cayetano. "Sé poquito. Como dicen en los toros, está tapada. Estará pasando este trámite de la manera más discreta. ¿La portada? La viví como todo hijo de vecino, diciendo "ostras". Me he comunicado con ella y ya está, sé que está bien", ha expresado sobre la socialité.

Genoveva se ha blindado y ha decidido eliminarse su perfil de Instagram para protegerse aún más del chaparrón mediático. Esta decisión podría estar consensuada con Federico de Dinamarca, ya que, como desvelaron en "Y ahora Sonsoles" hace unos días, los dos protagonistas de esta historia "están en contacto". Según Paloma García Pelayo, "la propia Genoveva dijo que era su amigo. Los amigos hablan y hoy puedo pedir que Federico la apoya en todo lo que realiza. Es un apoyo para ella en todos los sentidos". "El silencio es lo único que puede favorecer a Genoveva y le puede convenir y proteger. Y la decisión es firme", señalaron desde el magacín de Antena 3.