Genoveva Casanova por fin rompe su silencio tras la coronación de Federico X de Dinamarca: este es su contundente mensaje

El pasado domingo 14 de enero Federico y Mary Donaldson fueron coronados como reyes de Dinamarca. La reina Margarita, después de 52 años en el trono, traspasó sus poderes reales a su hijo y se proclamó como nuevo monarca danés.

La protagonista indirecta de la histórica jornada fue Genoveva Casanova, que se encuentra en estos momentos en paradero desconocido y alejada del foco mediático tras el reportaje de "Lecturas" del 9 de noviembre. La revista publicó en exclusiva unas fotografías de Federico y la mexicana paseando por Madrid y fueron relacionados sentimentalmente. Tras el escándalo, la exmujer de Cayetano Martínez de Irujo decidió refugiarse del aluvión hasta el día de hoy.

Federico de Dinamarca y Genoveva Casanova, juntos en la portada de "Lecturas" Lecturas

Cuatro días después de la coronación, Genoveva Casanova ha roto su silencio a través de un contundente mensaje que ha enviado a Beatriz Cortázar. La periodista ejerció ayer de portavoz de la socialité en "Y ahora Sonsoles" y desveló cómo se encuentra en estos momentos la mexicana. "Estoy tratando de desconectar y no hablo con nadie de absolutamente nada aunque algunos digan lo contrario", expresó la televisiva en boca de Genoveva.

"No es la primera vez que me mensajeo con ella en todo este tiempo, pero desde la coronación estaba más desconectada, estaba "missing" por la repercusión internacional, y no me extraña. No quiere decir dónde está y yo lo entiendo, porque con todos los acontecimientos y todo lo que ha supuesto...", señaló Beatriz Cortázar sobre la mexicana. Genoveva Casanova se está apoyando en su exmarido, Cayetano Martínez de Irujo, desde que salieron a la luz sus fotografías con el nuevo monarca danés. Es "su única persona de confianza al margen de sus hijos", confesó la periodista. "Es su hombro, su hombre y su todo. Ella quiere que sea así y no está hablando con nadie de su entorno", declaró Cortázar sobre el asunto.