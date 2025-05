Omar Montes denuncia un episodio de racismo en un tren: “Qué pena que en 2025 todavía estemos así”

Omar Montes ha vuelto a alzar la voz, esta vez para denunciar lo que considera un claro caso de racismo. El cantante, que se encontraba en la estación de tren de Alicante para tomar un AVE, vivió un tenso momento con el personal de seguridad que, según su relato, lo trató de forma discriminatoria por su aspecto físico.

El artista compartió la experiencia en sus historias de Instagram, acompañando el vídeo de los hechos con un texto donde no escatimó en palabras: "Le gusta mucho tocar a este. Cuidado a los chavales de Alicante que tengáis carita de árabe como yo". En el vídeo, se puede ver a un agente de seguridad siguiéndolo e interactuando con él en lo que parece ser un intento de control.

"Perdía el AVE"

Montes explicó que todo comenzó cuando, al darse cuenta de que estaba a punto de perder su tren, echó a correr por la estación. Esa acción fue suficiente para despertar las sospechas del guardia, que según el relato del cantante, fue detrás de él y lo retuvo sujetándole la mochila. "Se pensaba que había robado algo porque perdía el AVE y salí corriendo. Vino detrás de mí y me agarró de mi mochila", afirmó el artista.

Omar Montes en 'El Hormiguero' Atresmedia

El incidente no tardó en encender las redes, donde muchos seguidores mostraron su apoyo al cantante, lamentando que este tipo de actitudes todavía tengan lugar en pleno 2025. "Qué pena que aún estemos así", escribió Montes, subrayando el trasfondo racial que, a su juicio, motivó la actuación del guardia.

Aunque por el momento no hay una respuesta oficial por parte de la empresa ferroviaria ni del personal de seguridad implicado, el episodio ha reabierto el debate sobre el racismo cotidiano y los prejuicios raciales en espacios públicos. Omar Montes, por su parte, ha dejado claro que no piensa callarse: "Si me pasa a mí, imaginaos lo que le puede pasar a alguien que no tiene un altavoz como el mío".