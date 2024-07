Orgullo 2024: María Casado: “Tenemos la suerte de ir de la mano de quien queramos”

Málaga se lo dio todo y se lo sigue dando. María Casado celebra el cuarto aniversario de su llegada a la ciudad del cenachero para empezar una vida que ahora saborea tras muchos cambios existenciales. La periodista homenajea lo que tiene, con su primera salida del verano en Marbella. «Parece que era ayer cuando me preguntabais qué tal estaba por esta tierra, y fíjate, aquí estamos, en este lugar, con un trabajo que me encanta, una casa que es mi centro y hasta con una hija malagueña, que me lo da cada día todo», comenta la catalana a LA RAZÓN, en el marco del Festival Starlite, donde acudió recientemente para cantar las canciones de su amiga Vanessa Martin.

Hace justo cuatro años, María Casado comenzaba una nueva vida en Málaga. Se mudaba a vivir allí para ser la directora de la parcela audiovisual de Soho TV, de la mano de su gran amigo Antonio Banderas. «Málaga ya es mi casa. Tengo aquí a mi familia, a mis amigos, y aquí seguiremos creciendo y aprendiendo. Esta historia la repetiría una y mil veces, tengo a gente a mi lado que hace que esta opción que tomé en su día sea una aventura preciosa. No me canso de repetir: gracias, Antonio Banderas, por no soltarme, por hacer que cada día cuente y sueñe en grande».

«Daniela cambió mi vida»

María parece una adolescente, ha perdido mucho peso, viste desenfadada, con sandalias, chupa vaquera y su mirada transmite luz. En cualquier conversación con ella, hay una palabra que lo llena todo: Daniela, su hija, que este mes de agosto cumplirá un año. «Me esperan unas vacaciones muy tranquilas con la peque en casa. Una hija te lo cambia todo, así que he tenido que aprender a compaginar vida familiar y ocio. Fíjate, ahora hasta me fijo en conciertos como ‘‘Canta juegos”, pensando en Daniela (ríe). La vida te remueve todo de una manera total cuando tienes una peque», cuenta.

María Casado en Starlite Gtres

Estos cuatro intensos años han dado mucho de sí en la andadura de la que fuera presentadora de Informativos de TVE. En diciembre de 2020 comenzaba una delirante relación con la artista Martina diRosso. Un romance que ambas hicieron público en agosto de 2021, en el mismo Festival Starlite donde ahora la entrevistamos. En agosto de 2023, la presentadora y su pareja daban la bienvenida a Daniela, que tiene un padrino de lujo que es Antonio Banderas: «La maternidad, cuando es buscada y querida como en mi caso, es una maravilla. Daniela está enorme, creciendo muchísimo, y muy bonita. El 29 de agosto cumple un año y le haremos su primera fiesta de aniversario con la familia». La llegada de Daniela al mundo fue un acto de amor buscado y querido. María se sometía a un tratamiento de fertilidad, y lo anunciaba a bombo y platillo: «¡Vamos a ser mamás! La familia crece... ¡Estoy embarazada!». Así lo comunicó en San Valentín, contando que ella y su pareja estaban encantadas y felices de dar esta noticia en un día tan especial. Cuatro meses después del nacimiento de Daniela, en diciembre de 2023, la periodista anunciaba la ruptura con su pareja. Ella misma lo verbalizaba así en redes: «Martina y yo hemos dejado nuestra relación de pareja, pero seguimos siendo familia por y para nuestra Daniela, a quien amamos por encima de todo. Gracias por vuestro cariño y respeto». En nuestra entrevista le preguntamos si esta animada a darle un hermanito a la peque, pero María lo tiene claro: se alarga con un rotundo «no» y sonríe antes de acabar.

«Las tres puertas»

Ahora que ha pasado la etapa más dura de la maternidad, ese primer año «en que una tiene que ir adaptándose a todo lo nuevo», María vuelve en septiembre con proyectos ilusionantes. Le preguntamos si volverá con «Las tres puertas», un formato que caló en la televisión por ser diferente. Ella lo recuerda con nostalgia: «Era la fuerza de la palabra, por eso creo que tuvo repercusión para mucha gente que le gusta la palabra». El formato comenzó como un espacio que pretendía recuperar el espíritu de esos programas clásicos en los que la palabra, la calma y la reflexión eran los protagonistas. A pesar de que su primera temporada comenzó a emitirse en La 1, para su segunda edición los responsables de TVE decidieron pasarlo a La 2. Aunque la periodista cerró «Las tres puertas», sí que dejó abierta la posibilidad de que hubiera una tercera temporada en Teatro Soho Televisión. Ella siempre lo dice: «No olviden que detrás de cada puerta siempre hay una historia».

María Casado luciendo feliz su embarazo en 'Las tres puertas' RTVE

Lucha por la visibilidad

María se unió al extenso número de mujeres que luchan por los derechos y visibilidad del colectivo LGTBIQ+ al no esconder su condición sexual. Ella siempre ha abogado públicamente por una reivindicación absoluta de la igualdad de derechos. En nuestra entrevista le preguntamos por el retroceso en algunas ciudades españolas que han querido omitir la bandera arcoiris estos días en las celebraciones del Orgullo, y María es muy precisa: «Los políticos son los que viven a su manera la fiesta. Ante todo debe existir un respeto porque hay gente que lo está pasando muy mal. Creo que eso es importante y debe considerarse. En este aspecto todo es educación y cultura. Tenemos la gran suerte de vivir en un país donde podemos ir de la mano de quien queramos, aunque hay gente que por desgracia todavía sufre agresiones. Somos afortunados de tener esta libertad y debemos cuidarla».