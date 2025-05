Ortega Cano presume orgulloso de su buen momento vital: "Tengo todas las cosas que yo podría imaginar"

Ortega Cano se encuentra en un buen momento personal. Am sus 71 años, el diestro ha encontrado la calma, alejado de los focos mediáticos, tras su sonada separación con Ana María Aldón. Centrado en los suyos y disfrutando de la Feria de San Isidro, el torero ha reaparecido en Las Ventas para asistir a la presentación de la corrida de toros 'in memoriam' del ganadero Victorino Martín.

Como cada tarde, el padre de Gloria Camila ha atendido a los medios en las inmediaciones de la Monumental. En esta última ocasión, Ortega Cano ha reflexionado sobre el buen momento vital que atraviesa, sin disimular su felicidad ante la Prensa.

Una etapa tranquila y feliz

"Tengo todas las cosas que yo podría imaginar", ha desvelado el diestro muy orgulloso, señalando que, aunque ha tenido "tardes muy duras, ahora aquí estoy. La vida misma, pues ha sido.... Hace que yo esté con un niño con 12 años, una maravilla de niño, con mi familia, Gloria, José Fernando, que está muy bien, todos...". "Estoy estupendamente, muy contento", ha añadido el torero.

José Ortega Cano Gtres

Aunque ahora no se plantea escribir sus memorias, no descarta que su vida pueda llevarse a la pequeña pantalla en el futuro y tener su propio biopic por sus triunfos como torero. "Yo creo que sí, que llegará el momento. Llegará el momento porque, lógicamente, no es solamente ya el indulto, solamente que para mí es una maravilla e que me hayan dado ese pedigrí. Pero yo estoy muy feliz, muy feliz de mi vida y muy feliz porque estoy muy tranquilo", ha declarado el diestro.

"Tras la tempestad llega la calma y estoy totalmente calmado, muy contento de todo lo que se va sucediendo a lo largo de mi vida", ha confesado Ortega Cano, desmarcándose totalmente de Ana María Aldón.

El mensaje de Ortega Cano a Ana María Aldón

A pesar de las últimas declaraciones de Gema Aldón sobre Ortega Cano y su familia, el diestro ha desvelado que mantiene una relación "cordial" con su exmujer. Enterrando el hacha de guerra, le ha enviado un mensaje de conciliador, asegurando que le desea "lo mejor".

Ana María Aldón y Ortega Cano en una imagen reciente Gtres

Ana María Aldón, a diferencia que el torero, está atravesando un momento complicado. La diseñadora ha abandonado su trabajo como colaboradora en "Fiesta" por motivos por motivos personales y familiares. Tras el regreso de Gloria Camila a Mediaset y después del triste fallecimiento de su sobrina el pasado mes de abril, la andaluza ha decidido dejar su puesto en televisión y alejarse del foco mediático.