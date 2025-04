Miriam Saavedra destapa su curiosa teoría sobre el accidente que ha sufrido: "Mal de ojo"

Miriam Saavedra ha reaparecido en televisión tras saberse que fue víctima de un grave atropello en Madrid. La ex de Carlos Lozano confiesa que ha tenido mucha suerte, ya que es muy consciente de que podría haber perdido la vida debido al incidente. Tal y como explicaba, ella pesa apenas unos 42 kilos y la furgoneta en cuestión pudo haberla aplastado por completo. De hecho, actualmente está recuperándose de cinco fracturas en la pelvis y ha accedido al plató de 'TardeAR' en silla de ruedas.

El aparatoso accidente de Miriam Saavedra

"Soy una superviviente en toda regla", ha compartido con los presentes. Hace ya dos semanas que la vida de Saavedra daba un vuelco, sobre todo porque, según relata, antes había sufrido caídas, "pero nunca este tipo de accidentes". Y parece que Miriam lo achaca todo nada menos que a un mal de ojo.

Miriam Saavedra en el plató de 'TardeAR' Telecinco

Según aseguraba en el programa, hay unas extrañas coincidencias que la llevan a pensar en que algo malo ocurrió en el plató de 'TardeAR' la última vez que acudió allí para comentar el paso de Makoke por 'Supervivientes'. En concreto, la peruana lo relaciona estrechamente con su arhienemiga declarada desde hace muchos años: Mónica Hoyos. Y es que la última vez que estuvo en el programa de Telecinco, le tocaba sentarse en el mismo sitio que a Hoyos. De ahí, que ella considere que ha podido echarle alguna especie de 'mal de ojo'.

¿Víctima de un mal de ojo?

Es más, para dar más sentido a su teoría, Saavedra ha recordado lo que ocurrió cuando ambas coincidieron en su edición de 'GH VIP'. "Ella me estaba confrontando constantemente y me echó una mirada que me asustó. Al día siguiente, me abrí las rodillas", ha señalado. "A mi me parece muy raro que justamente me digas que me siente en el mismo sitio que ella, y yo ese día me fui a casa super cargada", detallaba al respecto sobre las sensaciones que tuvo. "Mi novio me dijo que relajase, pero entre broma y broma la verdad asoma".

Miriam Saavedra y Mónica Hoyos larazon

En definitiva, Miriam cree en las malas vibras, sobre todo porque desde que mantuvo una relación con Carlos Lozano, Mónica ha estado muy presente en su vida: "Yo me encontré una carta deseándome la muerte y creo totalmente en que fue ella".