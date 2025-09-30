La madre de Lamine Yamal cobra 800 euros para asistir a su exclusiva cena

Lamine Yamal está llamado a ser uno de los grandes del futbol, haciendo historia con el esférico incluso antes de cumplir la mayoría de edad. Momento vital, por otro lado, muy controvertido por la ingente fiesta millonaria que acaparó todas las miradas y que generó ríos de tinta antes, durante y después de celebrarse. Todo lo que toca se convierte en oro, pero también viene acompañado de grandes dosis de polémica. El joven futbolista está cumpliendo su sueño al poder dedicarse a lo que más ama, pero también por conseguir que su familia consiga cumplir sus propios propósitos en la vida.

Y es que no todos ven con buenos ojos cómo están rentabilizando sus padres la fama del joven deportista, así como tampoco su ingente fortuna. Mueve millones de euros a una corta edad, lo que le ofrece un poder peligroso. Pero son muchos los que están denunciando ahora que el verdadero peligro no está en él, sino en su entorno. Después de señalarse los supuestos desmanes de su padre, ahora le toca el turno a su madre, a quien acusan de estar aprovechándose el furor que su hijo despierta en todo el mundo para hacer caja en una cena navideña no apta para todos los bolsillos.

La polémica cena navideña de Sheila Ebana

Sheila Ebana, madre de Lamine Yamal, está aprovechando el momento de oro de su hijo. Y no disimula. Así, está orquestando una cita para el próximo 7 de noviembre en el Nobu Hotel London Portman Square que le hará amasar su propia fortuna, pero haciendo uso del nombre de su hijo como reclamo para los fans del delantero del Barcelona. “No pierdas la oportunidad de conocer a la madre del mejor futbolista del mundo”, reza en la invitación que se ha mostrado en la tarde de este martes desde el programa de Joaquín Prat, ‘El tiempo justo’.

La nueva vida de Sheila Ebana, madre de Lamine Yamal: del McDonald's a 'influencer' en Tiktok Tiktok

Pero lo que se critica desde este espacio de Telecinco no es tanto que se haga uso de la fama de Lamine Yamal. Entienden que el orgullo de la madre le lleve a presumir siempre que pueda de las proezas de su vástago. A lo que no encuentran tanta justificación es al hecho de que aquellos que quieran estar presentes en la cena navideña y conocerla en persona, deban pagar hasta 800 euros.

A sabiendas de que no todo el mundo puede permitirse este desembolso por pasar un rato con la madre de Lamine Yamal, hay dos opciones disponibles. La más barata se fija en los 150 euros e incluye un menú estándar y la posibilidad de estar media hora durante el brindis inicial con champagne incluido. Se eleva el precio si se desea cenar con vino, incluyéndose una botella, pero el resto de bebidas se pagan aparte. Los que puedan permitirse los 800 euros del plan superior pueden degustar tres platos del menú, el champagne de bienvenida y barra libre de dos horas, amenizada con Dj. También una foto con Sheila Ebana. Se están agotando las entradas.