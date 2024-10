Patricia Conde opina sobre el cambio físico radical de su ex, Dani Martín

Dani Martín ha estado alejado del foco mediático durante un tiempo en el que necesitaba encontrarse a sí mismo. Había perdido la confianza en su propio talento y el síndrome del impostor le mermaba las fuerzas para subirse de nuevo a los escenarios, pero ya está de regreso. Tras haber superado sus problemas de salud mental y tener el equilibrio suficiente para compartir su buen hacer en la música, el próximo 8 de noviembre lanza nuevo proyecto musical, ‘El último día de nuestras vidas’, un single con el que promete demostrar que no ha perdido su esencia, aunque sí muchos kilos por el camino. Y es que ahora que vuelve a ponerse frente a las cámaras, aunque sea en sus redes sociales, la cuestión sobre su “extrema delgadez” vuelve a estar en boca de todos. Su figura ha llamado poderosamente la atención de todos y los comentarios se suceden, aunque a él parece importarle bien poco lo que se diga.

Dani Martín Instagram

“Estar gordito de alegría es maravilloso, pero estar saludable por una alimentación maravillosa es increíble”, reflexionaba el cantante el medio del revuelo que generó su foto en bañador. Su salud fue motivo de preocupación para muchos de sus seguidores, pero él dejó claro que su bajada de peso respondía a mucho ejercicio y a cuidar su alimentación minuciosamente para asegurarse la buena salud. Pero el físico no agradaba a todos, de ahí que ahora incluso esta cuestión haya llegado a oídos de su exnovia,Patricia Conde. La presentadora se ha enfrentado a la pregunta sobre si le había sorprendido su cambio físico. Ella, que acudía como invitada a la fiesta del grupo Izen en Madrid, con un vestido tweed en verde militar y con ganas de hablar, no dudó en responder. Y bien clara dejó su postura sobre los kilos de menos que luce su ex.

“¿Qué le ha pasado? ¿Desde cuándo es noticia eso? Lo que me sorprende es que la gente tenga tanto tiempo libre para estas cosas. Yo creo que si estuviésemos más pendientes de nosotros mismos e hiciésemos todo lo posible por cumplir nuestras metas y sueños todo sería mejor”, responde Patricia Conde a si le sorprende que Dani Martín haya cambiado su físico con tanto revuelo alrededor. “Que la gente haga lo que quiera, no tenemos que estar tan pendientes del otro”, reclamaba la cómica, que sin embargo añadía “no estar al tanto” de lo que sucede en la vida de su exnovio, pues hace tiempo que no mantienen contacto: “Hace bastante que no hablo con él. Mi relación con Dani está bien”.

Patricia Conde en su último acto público Gtres

Su romance sucedió 15 años atrás, ha pasado mucho tiempo y sus vidas cambiaron radicalmente cuando aparecieron nuevas parejas y nuevos retos. Sus días de amor supusieron todo un revuelo en los medios de comunicación en el año 2007, cuando ella estaba en lo más alto de su carrera al frente del exitoso programa ‘Sé lo que hicisteis’. Él igual, como vocalista del grupo ‘El canto del Loco’, que ha marcado una generación y aún jalea sus himnos. Compartieron muchos momentos juntos, se dejaron ver en actos públicos y presumieron de amor durante casi un año, hasta que a mediados del 2008 su relación terminó de manera abrupta y sin darse mayores explicaciones públicas. No han querido hablar de los motivos que les llevaron a poner punto y final a su romance, pero sí que han dejado buena cuenta estos 15 años del buen recuerdo que atesoran el uno del otro. Así lo han plasmado en entrevistas con preciosas palabras de admiración, así como en redes sociales cuando ha llegado la ocasión. Su amor no fue posible, el cariño siempre perdura, aunque su relación ahora sea inexistente.