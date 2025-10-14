La respuesta de Almudena Cid sobre las declaraciones de Patricia Pardo y sus inicios con Christian Gálvez

Almudena Cid ha reaparecido este martes 14 de octubre junto a otras celebridades como Terelu Campos y Alejandra Rubio en el evento organizado por Ausonia contra el Cáncer de Mama. Allí, la exgimnasta ha hecho frente a las declaraciones de Patricia Pardo sobre sus inicios con Christian Gálvez . "A mí me han puesto la etiqueta de 'la mala de España' sin conocerme y juzgándome por algo que no pasó y a él, ni te cuento. Hemos pagado un peaje muy grande simplemente por estar juntos o por no haber hablado", declaró en el podcast "Lo que tú digas" de Álex Fidalgo.

El silencio de Almudena

"Entiendo tu trabajo y lo respeto un montón, pero hoy estamos en un día superimportante de concienciación y no quiero restar ningún protagonismo", ha respondido Almudena Cid al ser preguntada sobre el asunto. La exgimnasta, visiblemente incómoda, ha optado por no dar declaraciones, siguiendo con la discreción que siempre le ha caracterizado.

Almudena Cid, incómoda tras el 'dardo' de Patricia Pardo sobre cómo comenzó su relación con Christian Gálvez Europa Press

Lo cierto es que la exolímpica atraviesa por un momento personal y así lo ha hecho saber. "Estoy feliz, si eso es lo que quieres saber. Acabamos de estrenar 'La suerte' en Disney+, presento galas y he terminado las emisiones de 'Emparejados'. Familiarmente estoy muy bien y creo que estoy en un momento muy, muy bonito", ha confesado emocionada.

Antes de finalizar su intervención, no ha dudado en dedicarle unas bonitas palabras a su amigo Sergio Peris-Mencheta. "Él para mí es un ejemplo, escucharle hablar ahora desde el lugar que habla pone de manifiesto dónde ha estado y cómo ve la vida ahora. Me interesa mucho escucharle", ha expresado Cid.

Las palabras de Patricia Pardo

"Ninguna mentira, por más que se repita, se vuelve verdad; solo encadena a quien la sostiene", escribía la exgimnasta en redes tras la entrevista de Patricia Pardo. Muchos consideraron estas palabras un dardo hacia la presentadora. La semana pasada, la periodista fue preguntada por el asunto y, al igual que Almudena, optó por no entrar en polémicas: "Bueno, yo sabéis que no voy a entrar jamás en eso. Yo respeto a todo el mundo y mi deseo para todos es que haya felicidad. Y ya está".