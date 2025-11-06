Paz Padilla, emocionada al hablar de la boda de su hija Anna: "Veo en ellos mucho de lo que he vivido yo"

La felicidad vuelve a llamar a la puerta de Paz Padilla. La humorista y presentadora gaditana, de 55 años, atraviesa un momento dulce e ilusionante con la próxima boda de su hija, Anna Ferrer, con Mario Cristóbal. Y ha querido compartir con todos sus seguidores cómo está viviendo esta etapa tan especial.

En un vídeo publicado en sus redes sociales, Paz se ha abierto en canal y no ha podido evitar las lágrimas al hablar del futuro marido de su hija: "Veo a mi hija tan serena, tan luminosa... y él la quiere tanto, la ama tanto, la respeta. Para mí ya es uno más de la familia, como un hijo".

Relación muy unida

Madre e hija mantienen desde siempre una relación muy unida, casi simbiótica, que con los años se ha reforzado también desde lo profesional. Ahora esa familia crece, y Paz no puede estar más agradecida: siente que Anna ha encontrado un amor bonito y auténtico.

Y quizá por eso, inevitablemente, compara lo que ve en esta pareja joven con su propia historia junto a Antonio Juan Vidal, su gran amor, que falleció en 2020. "Yo he conocido el amor profundo", confesaba, muy emocionada. "Y les miro a ellos... y me emociono".

Paz afronta este nuevo capítulo con ilusión desbordada y con la certeza de que la boda de su hija va a ser inolvidable: "Va a ser el día más feliz de su vida, vestida de blanco… Si hoy estoy llorando, no sé qué va a ser el día de la boda".

La sonrisa con la que termina su mensaje lo dice todo: queda poco para ver a Anna caminando hacia el altar, y su madre no puede sentirse más orgullosa.