El peligroso bulo que Paz Padilla desmiente sobre su cáncer

Las redes sociales son una gran fuente de ingresos para muchos famosos reconvertidos en influencers. Pero también son fuente de problemas, conflictos y también delitos. Muchos son los que han denunciado ser víctimas de estafas virales o de que se aproveche su imagen pública para que los amigos de lo ajeno hiciesen de la suya. Pero también hay pululando por la red peligrosos bulos que crispan los nervios de los protagonistas. Mucho ha sufrido ya Paz Padilla, como el que le hizo estar en jaque este verano por la raspa de pescado que le enfrentó a sus vecinos de Cádiz, así como al gremio de artesanos. Pero ahora han jugado con su salud.

La presentadora y actriz cómica ha vuelto a ser diana de las malas intenciones de algunos usuarios de internet. Aliándose con la Inteligencia Artificial, han logrado dar forma a una noticia falsa que ha preocupado mucho por las redes sociales, propiciando que se propagase una información peliaguda que ponía en alerta a todos sobre la salud de la protagonista. Ella, escandalizada por lo que han hecho con su imagen, ha clamado al cielo tal fechoría, ha tranquilizado a sus fans y ha llamado al orden. Está muy enfadada y no es para menos.

Paz Padilla, víctima de la Inteligencia Artificial

Las herramientas de Inteligencia Artificial facilitan mucho la vida para muchos, pero para otros es un atraso y se la complican aún más. Es lo que piensan algunos de los famosos que han sido víctimas de estas herramientas de distorsión de la realidad o la misma creación de algo alternativo a lo real. Por ejemplo, mostrar la foto de Paz Padilla muy desmejorada, con el camisón de hospital, ante un ingreso en un centro médico que, en realidad, no ha sucedido. Este es el motivo por el que ha terminado estallando de nuevo ante sus fieles.

Bulo desmentido por Paz Padilla Instagram

A través de la IA puedes generar escenarios falsos en vídeo o fotografía. Esto abre un sinfín de posibilidades, un abanico amplio también para aquellos que desean escandalizar más que ayudar al crecimiento de la sociedad. Así, Paz Padilla ha tenido que salir a la palestra para desmentir la autenticidad de una fotografía suya que está causando estragos en internet. Una en la que se afirma que está “hospitalizada de urgencias porque padecía cáncer”. Algo que no solo no es real, sino que puede hacer mucho daño a quienes se topen con dicha información.

“Esto es mentira, estoy súper sana”, ha zanjado, sin querer dar más pábulo a los rumores que se han generado sobre su salud. No quiere darle más bombo al bulo y confía en que caerá en el olvido, no sin antes poner su vida patas arriba y ver cómo su móvil no deja de sonar entre seres queridos que quieren confirmar que todo anda bien y que hay Paz Padilla para largo.