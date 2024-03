Penélope Cruz se sincera como nunca y afirma que nunca hablará de sus hijos

Es una de las actrices españolas más conocidas tanto a nivel nacional como internacional. Sin embargo, muy poco se sabe de su vida privada, salvo que está casada con el actor Javier Bardem, con quien tiene dos hijos en común, Leo de 13 años, y Luna, de 10.

Penélope Cruz ha concedido su entrevista más sincera a la revista "Elle" en la que ha confesado que una de sus prioridades es proteger a su familia. Además ha dado detalles de como concilia su profesión con la maternidad asegurando que intenta aprovechar el tiempo en familia lo máximo posible. "Yo trabajé mucho antes, y a un ritmo muy loco porque era lo que tocaba en ese momento, cuando hacía cuatro películas al año. Pero hoy siento que tengo mucha suerte de que lo que he ido sembrando a lo largo del tiempo, ahora me da la posibilidad de elegir qué hacer y dónde y cuándo", ha confesado.

"A veces me pueden ofrecer algo, aunque si es durante el curso o si no es en nuestra ciudad o no es en verano, solo por eso a muchas cosas he dicho que no. Y no me arrepentiré nunca", ha revelado. Ha llegado a hacer vuelos de "idea y vuelta" a Los Ángeles: "Es una paliza, pero así sigo con el ritmo que marcan ellos. Son mi absoluta prioridad".

"Tengo una norma sagrada y es que no hablamos de ellos. Si algún día tienen un trabajo de cara al público, pues tendrán que aprender a enfrentarse a eso. Pero ahora mismo no toca, solo son dos niños a los que protegemos absolutamente", ha explicado Penélope ante su discreción en todo lo relacionado con su familia.

Además, ha revelado que intentó ser madre a los 20 años, "en un viaje a la India, pero no pudo ser".