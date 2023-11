El peor momento de Cristina Blanco, en el hospital con una pierna amputada

Mal momento para Cristina Blanco. La madre del actor Miguel Ángel Muñoz, que alcanzó cotas altas de popularidad en la década de los años 90 por ejercer de vidente para muchos famosos, se encuentra ingresada desde hace un mes en un hospital de Madrid, tal y como ha publicado la revista “Semana”. Aunque ahora se encuentra mejor, su estado alcanzó cierta gravedad, hasta el punto de que tuvo que ser operada e incluso se le amputó una de sus piernas.

Por fortuna, está previsto que Blanco reciba el alta próximamente, aunque ahora se enfrentará a un largo y complicado proceso de recuperación en el que tendrá que aprender a vivir sin una de sus extremidades inferiores. De momento, será imposible colocarle una prótesis, así que su hijo Miguel Ángel Muñoz ya se ha puesto en marcha para buscar un centro en el que pueda estar atendida y se cubran todas sus necesidades. “Él, por su trabajo como actor, lo tiene difícil para atenderla y no puede acompañarla las 24 horas”, comentan al citado medio fuentes cercanas a la familia.

Miguel Ángel Muñoz en la Gala People in Red People in Red

Desde el mismo círculo aseguran que el actor ha estado muy pendiente de su madre y que no se ha separado de ella en ningún momento, acompañándola en el duro bache de salud que atraviesa: “No la ha dejado sola en ningún momento y ha acudido a todas y cada una de las reuniones con sus médicos para conocer de primera mano los datos sobre su evolución”.

Se trata de una etapa difícil no solo para Blanco, sino también para su hijo, que también tuvo que hacer frente recientemente a la pérdida de Luisa Cantero, su tía bisabuela, a la que él se refería cariñosamente como su “tata”, la mujer que le crió desde pequeño. Los dos tenían un vínculo muy estrecho, tal y como el artista reflejaba en sus redes sociales, y su muerte fue un duro golpe de procesar. “Con todo el respeto hacia mis padres, que me han dado la vida, has sido el mejor regalo que he podido tener y hasta el día de hoy, de tu última despedida, has hecho que todo sea mágico a tu alrededor”, lamentó el actor en su cuenta oficial de Instagram.