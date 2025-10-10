La petición de Pilar Vidal a Susanna Griso sobre su boda con Luis Enríquez: "Quiero que me entregues el ramo a mí"

La inesperada boda de Susanna Griso y Luis Enríquez es una de las noticias de la semana. La pareja se ha prometido y pasará por el altar el próximo mes de julio en la Costa Brava. Tal y como reveló la presentadora tras salir a la luz su compromiso, llevan organizando el enlace desde hace cuatro meses, aunque no ha sido hasta esta semana, coincidiendo con su 56 cumpleaños, cuando Enríquez le ha dado el anillo.

El plan de Pilar Vidal y Gema López

Casi dos días después de confirmar su compromiso, los colaboradores de "Espejo Público" continúan hablando sobre el enlace de la presentadora. Pilar Vidal, esta mañana, ha desvelado el plan que tiene con su compañera Gema López para el enlace de Susana. "Hemos de conseguir que de aquí a tu boda Gema o yo vayamos acompañadas o comprometidas. A las wedding planners que tienes diles que quiero que me entregues el ramo a mí", ha bromeado Vidal.

Susanna Griso con un ramo de flores en su 56 cumpleaños Gtres

"Esto es soborno. Ya lo hablaremos. Tenemos que negociar", ha respondido la presentadora entre risas ante la petición de Pilar Vidal de que le entregue su ramo en su boda.

Enríquez, su media naranja

"Yo creo que la ilusión por el amor no la pierdes nunca. Es lo más importante que hay. Pensaba que [si te has casado] una vez en la vida y, una vez que tienes los hijos mayores, no ibas a volver a casarte. Pero la vida está para contradicciones. Llega la persona y la relación que siempre has soñado... Con 20 años hubiera dudado muchísimo, pero con los 56 recién cumplidos, tengo las ideas muy claras", confesaba Susanna Griso en "Espejo Público" sobre su boda con Enríquez. La pareja, que comenzó su noviazgo a principios de 2025, sellará su amor para siempre el próximo verano.