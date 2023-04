Laura Escanes estalla contra 'Sálvame' por publicar unas imágenes de sus intimidades "Dais asco"

La polémica está servida. Ayer, 'Sálvame', publicó unas imágenes de Laura Escanes en las que enseñaba su ropa interior e intimidades en un descuido mientras grababa un anuncio publicitario para una conocida marca. El programa, que comenzó cebando la noticia a primera hora, acabó desvelando que se trataba de la influencer a través de un vídeo que, a pesar de intentar ser divertido, cayó como un jarro de agua fría a la 'it girl', que no dudó en cargar contra ellos en su perfil de 'Instagram'.

En las imágenes, aparecía la joven con falda patinando y, al agacharse, sucedió el descuido. Adela González, presentadora del espacio, comentó con humor que "si yo tuviera el culo así no me daría vergüenza enseñarlo", pero quitarle hierro al asunto no fue suficiente para Laura Escanes que, indignada, denunció públicamente lo que le habían hecho.

Story de Laura Escanes Instagram

"Señores directores de 'Sálvame', presentadores y colaboradores. Tengo algo que decir con mucha tristeza e impotencia", comenzaba escribiendo la influencer. "Empezando por lo asqueroso que me parece que haya un fotógrafo esperando a que me caiga o me agache para hacer una foto de mi culo y de mis bragas. Y siguiendo por lo repugnante que es que, posteriormente, haya unos hombres decidiendo cuál es el contenido que se va a emitir esta tarde y crean que es buena idea publicar estas fotos. ¿Con que intención?", cargaba duramente contra el espacio de Telecinco. "Poco más que comentar. Dais asco. Y luego vais de feministas. 2023 y que sigan pasando estas cosas es algo alucinante", zanjaba. Horas después, Laura Escanes volvía a retomar el asunto en sus redes, asegurando que "el tono del vídeo también deja mucho que desear".

Cabe recordar, para echar más leña al fuego, que 'Sálvame' pertenece a la misma productora que los programas en los que trabaja Risto Mejide, 'La fábrica de la tele', algo que ha llamado mucho la atención y que no ha pasado desapercibido en redes. ¿Saldrá su exmarido a defender públicamente a la madre de su hijo?