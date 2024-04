El preocupante estado de Isabel Pantoja por el que podría peligrar su próximo concierto en Zaragoza

Isabel Pantoja se ha enfrentado a un nuevo revés que la ha obligado a frenar y posponer su siguiente concierto en Tenerife. A pesar de que la tonadillera había hecho todo lo posible para prepararse en su gira 50 aniversario a su trayectoria musical, parece que su salud le ha jugado una mala pasada, un rumor que llevaba circulando varias horas antes de que se diera la versión oficial. La salud de Isabel Pantoja no atraviesa su mejor momento y, aunque en el comunicado oficial no se haya especificado su dolencia, se ha llegado a conocer que se trata de una dolorosa enfermedad inflamatoria: tromboflebitis.

Desde que se conoció esta decisión no han dejado de surgir especulaciones sobre la posibilidad de que tengan que cancelar más conciertos. Este domingo en “Fiesta” se ha estado hablando sobre la salud de la tonadillera y que el problema al que se enfrenta no sería tan pequeño como se ha querido contar. “No está pasando por su mejor momento de salud y sabemos que el concierto de Tenerife no será el único que se suspenderá”, ha comenzado informando Jorge Moreno con una visión bastante catastrofista.

“El próximo concierto es el 25 de mayo en Zaragoza y puede que también se suspenda por la información que tiene este programa: la situación de salud de Isabel Pantoja podría no ser tan leve como nos han contado”, proseguía el colaborador detallando.

En la casa de Mediaset son varias las personas que tienen una estrecha relación con la tonadillera, como Antonio Rossi en “Vamos a Ver”. Habrá que esperar al lunes para que el periodista arroje algo más de luz sobre lo que podría estar pasando la Pantoja. Amor Romeira es otra de las íntimas de la intérprete de “Marinero de luces” y, aunque no ha querido decir mucho por temor a que sus palabras se malinterpretaran, si ha dejado entrever un atisbo de preocupación: “Yo creo que todo el mundo tiene que parar y pensar más en ella. No puedo tirarme a la piscina, deseo que se recupere al cien por cien y lo dé todo en sus próximos conciertos”, decía la colaboradora.

Amor Romeira sobre Isabel Pantoja Mediaset

Al hilo de la conversación, Enrique del Pozo va más allá dando a entender que Tenerife no será el único en ser pospuesto: “Tiene una cosa seria, no grave, pero se tiene que poner en manos de los médicos”. Acto seguido Amor Romeira vuelve a tomar la palabra para actualizar lo que se había dicho en el programa: “Me dicen que van a intentar por todos los medios que no se cancele Zaragoza, todo dependerá de cómo se encuentre ella. Quieren confiar en que se va a recuperar”, zanja la conversación.