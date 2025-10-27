Primeras palabras de Amaia Montero tras la polémica: “He vuelto con mi banda”

La vuelta de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh ha dividido a parte de la opinión pública. Mientras unos celebran su regreso, otra parte de los fanes cuestionan la abrupta salida de Leire Martínez, vocalista de los últimos 17 años, y acusan a la formación de no haberse portado bien con ella.

Entre tantos, las entradas para su gira de conciertos han volado y han colgado el cartel de “localidades agotadas” en varias ciudades, como Barcelona, Madrid, Murcia o Bilbao, donde han tenido que programar nuevas fechas.

Ante este escenario, Amaia Montero ha guardado silencio y ha intentado mantenerse al margen de la polémica, pero la cantante acaba de dar un paso al frente y se ha sincerado en sus redes sociales sobre el cóctel de emociones que la ha invadido en los últimos días.

“Dicen que las oportunidades solo pasan una vez, que si no las atrapas, ya no vuelven. Pero la vida me ha enseñado todo lo contrario: las oportunidades son tantas como las que tú te permitas. Nacen cuando decides que mereces otra, cuando eliges ponerte en pie y seguir, cuando te levantas de nuevo”, comienza diciendo Amaia, que se sincera sobre el mal momento de salud mental que atravesó y por el que llegó a estar ingresada en el hospital.

“Durante seis años pensé muchas veces que no podría más, que no lo conseguiría. Quizás porque, en realidad, ya no quería conseguir nada. Empecé entonces a deshacerme de la idea de mí para ser yo. No es un camino fácil, no es cómodo ni agradable, pero sí muy real. Cuando te buscas auténticamente, es letal, tanto que no vuelves a ser la misma, porque tienes que despedirte de una parte de ti para que nazca otra. De eso va la vida: de ir construyéndose, de irse para volver a ser, de alejarse del ruido para volver a escuchar. La vida va de agradecer”.

Por último, la cantante se muestra agradecida a las muestras de apoyo recibidas estos días, la mayoría llegadas en forma de compra de entradas para la gira de La Oreja de Van Gogh: “Por eso os agradezco a todos todo el cariño que he recibido estos días. Estoy conmovida por esas entradas que vuelan y por ese público que me hace sentir que estoy en casa, el que me ha estado esperando. He vuelto. Hemos vuelto. Con mi banda, con mis compañeros, mis hermanos, mi familia. Hoy quiero celebrar que seguimos creyendo, con la ilusión intacta, que aún nos queda mucho por vivir y que seguimos aquí: juntos”.