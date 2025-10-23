El mensaje de Cayetana Guillén Cuervo a Amaia Montero tras su regreso a La Oreja de Van Gogh: "Me alegro de todo lo bueno que le pase"

El regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh continúa acaparando todos los titulares de la crónica social. La vuelta de formación inicial ha causado un gran revuelo entre los fans y han colgado el cartel de "sold out" en gran parte de las fechas anunciadas en estos primeros días.

El regreso de la vocalista era un secreto a voces. Aunque no fue hasta este mes de octubre cuando LODVG confirmó la noticia, Cayetana Guillén Cuervo fue la primera en hablar públicamente de esta vuelta de Amaia a su grupo en el mes de abril. La cantante, tras las declaraciones de la presentadora, cortó su relación de amistad con ella, dejándola de seguir en redes y bloqueándola del teléfono, tal y como reveló Boris Izaguirre hace unos días ante las cámaras.

El mensaje de Cayetana Guillén Cuervo

Nada más confirmarse la noticia, Cayetana Guillén Cuervo fue interceptada en el Aeropuerto de Madrid-Barajas Adolfo Suárez con su marido, Omar Ayyashi, tras pasar unos días de relax en Ibiza. "Amor, no voy a hablar", se limitaba a decir la televisiva al ser preguntada por el asunto.

La Oreja de Van Gogh anuncia nueva gira 'Tantas cosas que contar' tras el regreso de Amaia Montero Europa Press

Ahora, Cayetana ha reaparecido ante las cámaras y ha desvelado qué le parece la vuelta de Amaia Montero a LODVG. Aunque en un principio no iba a responder a nada relacionado con Amaia, finalmente ha reconocido que se alegra por esta nueva etapa de la banda con la madrina de su hijo. "Me alegro de todo lo bueno que le pase", ha declarado Guillén Cuervo.

El comunicado de Cayetana

Tras el revuelo que generaron sus declaraciones sobre el regreso de Amaia a LODVG, Cayetana se vio obligada a emitir un comunicado pidiendo perdón a la artista. "Desde la emoción, el amor y la admiración profunda que siento por ella, respondí ilusionada recordando una conversación entre amigas (…) Mi respuesta a la prensa fue desde la inocencia", expresaba en el escrito. La actriz se mostró "muy triste" y pidió disculpas "de todo corazón".