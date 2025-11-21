La espera respuesta de Maria Cerqueira a la presunta nueva ilusión de Cayetano Rivera

Cayetano Rivera vuelve a acaparar todos los titulares de la crónica social de nuestro país por su presunta nueva relación sentimental con Gemma Camacho, reportera de Telecinco. Las reacciones a este supuesto romance no se han hecho de esperar, incluida la de la protagonista de esta historia. Mostrándose tranquila ante las cámaras, confesó que está "aprendiendo ahora a torear y la faena se me da muy bien ahora".

Maria Cerqueira, protagonista indirecta

Cayetano podría haber recuperado la ilusión tras su ruptura con Maria Cerqueira al lado de Gemma Camacho. El torero y la presentadora lusa finalizaron su noviazgo en mayo, tras dos intensos años de relación. Pese a la discreción con la que vivieron su historia, se convirtieron en una de las parejas más mediáticas de Portugal y ahora, el supuesto romance del diestro con la reportera de Mediaset coparía todas las tertulias del país vecino, que aseguran que Cayetano y Maria podrían estar dándose una segunda oportunidad, según informan en "Vamos a ver".

Cayetano Rivera y Gemma Camacho Gtres / Instagram

Tras el revuelo que ha supuesto la presunta nueva relación del torero con Camacho, la periodista Giovanna González Pérez se ha puesto en contacto con un compañero de Portugal, y este le asegura que Maria Cerqueira habría "pasado página, le da igual la relación y se llevan tan bien que se preocupa más por la salud de su expareja que por la que podría ser su nueva chica". A día de hoy, el torero y la presentadora no tienen contacto.

Además, según Giovanna González, uno de los motivos de la ruptura de Cayetano y Maria habría sido sido Gemma Camacho. Según la colaboradora de "Vamos a ver", Cerqueira decide romper con el torero tras ver unos mensajes con la reportera que "no le hicieron ninguna gracia sumado a más circunstancias de la pareja".

La reacción de Eva González, exmujer del torero

La presentadora de "La Voz" ha sido la última en reaccionar a la presunta nueva ilusión de Cayetano. Muy tajante, Eva González ha asegurado que "todo lo que sea felicidad para él lo es para mi hijo, que es lo que me importa a mí".