La espera respuesta de Maria Cerqueira a la presunta nueva ilusión de Cayetano Rivera
Según Giovanna González, la portuguesa habría roto con el torero por ver unos mensajes con Gemma Camacho que "no le hicieron ninguna gracia
Cayetano Rivera vuelve a acaparar todos los titulares de la crónica social de nuestro país por su presunta nueva relación sentimental con Gemma Camacho, reportera de Telecinco. Las reacciones a este supuesto romance no se han hecho de esperar, incluida la de la protagonista de esta historia. Mostrándose tranquila ante las cámaras, confesó que está "aprendiendo ahora a torear y la faena se me da muy bien ahora".
Maria Cerqueira, protagonista indirecta
Cayetano podría haber recuperado la ilusión tras su ruptura con Maria Cerqueira al lado de Gemma Camacho. El torero y la presentadora lusa finalizaron su noviazgo en mayo, tras dos intensos años de relación. Pese a la discreción con la que vivieron su historia, se convirtieron en una de las parejas más mediáticas de Portugal y ahora, el supuesto romance del diestro con la reportera de Mediaset coparía todas las tertulias del país vecino, que aseguran que Cayetano y Maria podrían estar dándose una segunda oportunidad, según informan en "Vamos a ver".
Tras el revuelo que ha supuesto la presunta nueva relación del torero con Camacho, la periodista Giovanna González Pérez se ha puesto en contacto con un compañero de Portugal, y este le asegura que Maria Cerqueira habría "pasado página, le da igual la relación y se llevan tan bien que se preocupa más por la salud de su expareja que por la que podría ser su nueva chica". A día de hoy, el torero y la presentadora no tienen contacto.
Además, según Giovanna González, uno de los motivos de la ruptura de Cayetano y Maria habría sido sido Gemma Camacho. Según la colaboradora de "Vamos a ver", Cerqueira decide romper con el torero tras ver unos mensajes con la reportera que "no le hicieron ninguna gracia sumado a más circunstancias de la pareja".
La reacción de Eva González, exmujer del torero
La presentadora de "La Voz" ha sido la última en reaccionar a la presunta nueva ilusión de Cayetano. Muy tajante, Eva González ha asegurado que "todo lo que sea felicidad para él lo es para mi hijo, que es lo que me importa a mí".
