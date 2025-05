Primeras palabras de Lucía Rivera tras confirmarse la ruptura de Cayetano Rivera y María Cerqueira: "Es como mi segunda madre"

Cayetano Rivera y María Cerqueira han roto su relación sentimental. Después de dos años intensos de amor, la pareja ha decidido tomar caminos separados, tal y como ha publicado en exclusiva la revista "¡Hola!" en su último número. La Semana Santa marcó un antes y un después en su relación y fue el principio del fin. Mientras la presentadora disfrutaba de unas idílicas vacaciones Brasil, el diestro se refugiaba en Ronda con su hijo Cayetano, fruto de su matrimonio con Eva González. El motivo de su ruptura ha sido la distancia y no ha habido terceras personas.

Lucía Rivera rompe su silencio

Aunque ninguno de los dos protagonistas de esta historia se ha pronunciado sobre su ruptura, siguiendo con la misma discreción que ha caracterizado su noviazgo, Lucía Rivera, hija del diestro, sí ha roto su silencio ante las cámaras de Europa Press.

Lucía Rivera, Maria Cerqueira, Kika Cerqueira y Cayetano Rivera Gtres

La modelo, muy apenada por la separación de su padre y María Cerqueira, se ha lamentado por la ruptura de la pareja. "Les quiero muchísimo a los dos, son maravillosos", ha comenzado diciendo Lucía Rivera. Aunque ha querido dejar claro que "no me meto" en los motivos por los que han roto su noviazgo, sí ha confirmado que sigue teniendo muy buena relación con la portuguesa y "todo está genial, tengo buena relación con todos".

Además, la hija de Cayetano Rivera no ha dudado en deshacerse en halagos hacia Cerqueira: "Yo adoro a María, conmigo siempre ha sido maravillosa y es maravillosa, tenemos una relación... como si fuera mi segunda madre y Kika es maravillosa". Muy prudente, no ha querido mojarse en los motivos de la ruptura. "No tengo ni idea, en eso no me meto", ha zanjado Lucía Rivera.