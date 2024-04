De Marta Riesco a Laura Matamoros: todas las pretendientas de Javier Ungría, el nuevo soltero de oro

Javier Ungría ha dado el salto a la televisión participando en la última edición de "Supervivientes". El empresario, después de su separación con Elena Tablada, se ha embarcado en la aventura más extrema de la pequeña pantalla con la intención de que la audiencia lo conozco mejor. Después de su ruptura con la diseñadora, Ungría no ha vuelto a encontrar el amor, aunque pretendientas no le faltan y levanta pasiones allá donde va, ganándose el título de nuevo soltero de oro de la televisión.

Nada más arrancar "Supervivientes", Marta Riesco mostró su apoyo públicamente en Instagram a Javier Ungría y desveló la relación de amistad que había mantenido con él durante más de un año. Un día, la televisiva se animó a conocerlo en persona y éste declinó la invitación. Aún así, la exreportera de "Fiesta" no pierde la esperanza de tener una cita con el concursante a su regreso de Honduras. "Que gane y me invite a un vino cuando salga. Estará más moreno, con los ojos más claros y todavía de mejor ver. Me debes un vino", declaró la joven sobre el asunto.

Marta Riesco desvela su relación con Javier Ungría Instagram

Pero parece ser que no es la única que tiene interés en Javier Ungría. A lo largo de esta semana, se ha hablado del tonteo entre el empresario y Miri en "Supervivientes". "Nos estaban despistando los abdominales de Gorka, pero el salseo máximo aquí está entre Miri y Javier Ungría... Su acercamiento ha sido más que evidente en las últimas horas y hasta Javier se ha propuesto para ser pinche de cocina de Miri", apuntó "Socialité" sobre la actual relación de ambos en Honduras. Las continuas miradas y los continuos piropos entre los dos han hecho saltar todas las alarmas sobre una posible carpeta de Javier Ungría y Miri.

Javier Ungría manda un mensaje a su ex, Elena Tablada, en 'Supervivientes' Europa Press

Ahora, la última en sumarse a la lista de pretendientas ha sido Laura Matamoros. Aunque la hija de Kiko fue la encargada de hacer de celestina entre Javier Ungría y Elena Tablada, la joven ha reconocido que le gusta el empresario durante la última gala de "Supervivientes". Después de que Jorge Javier Vázquez le preguntase si le gustaba Kiko Jiménez, ya que había percibido cierto tonteo, la concursante desveló que su tipo de hombre era otro compañero: "Javier Ungría podría ser mi tipo, sí...". ¿Qué pensará Elena Tablada del rompecorazones de su ex? ¿Saltará la chispa entre el empresario y alguna de estas celebrities?