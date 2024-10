A punto de inaugurarse en Alcoy: los fans de Camilo Sesto, descontentos con el mausoleo de su ídolo

Cinco años después de la muerte de Camilo Sesto la construcción del mausoleo que guardará sus cenizas en Alcoy, su lugar natal, está a punto de finalizar. Pero son muchos los fans del cantante que se muestran contrariados por el estilo arquitectónico elegido y expresan sus quejas en las redes sociales. Ellos prefieren un panteón más tradicional y no el moderno modelo encargado por Lourdes Ornelas, madre de Camilín Blanes, hijo y único heredero del artista.

Mari Nova pertenece a uno de los clubes “camilistas” más importantes, y se queja de que “ese mausoleo es un desacierto que no representa ni honra al que fuera un gran ídolo de masas. Exigimos algo digno y no una caseta de cemento”. Ella, y otros componentes del club, opinan que “esa construcción es un insulto a su recuerdo”.

Ornelas contesta a las críticas con rotundidad, y lo hace constar manifestando que Camilo no creía en Dios, por lo que rechazaba cualquier construcción con tintes religiosos. Además, "quería que su panteón fuese de color blanco y que no sea triste. Sé que a él le gustaría porque era muy moderno", aclara. Y responde sin pestañear a las fans airadas: "Si no les gusta, todavía hay terrenos disponibles en el cementerio de Alcoy. Que compren una parcela y le construyan otro mausoleo”.

El casi finalizado ha sido costeado en su totalidad por Camilín Blanes, quien lleva gastados ciento veinte mil euros en este proyecto. La intención de su madre es que la acompañe el día de la inauguración, pero a la vista de su mal estado físico no es muy probable que su progenitora cumpla su propósito.

Eduardo Huervos, el que fuera representante e íntimo amigo de Camilo Sesto, nos dice que “creo que el panteón será inaugurado dentro de pocas semanas, esa parece ser la intención de Ornelas, porque solamente quedan por rematar algunos retoques. La cosa se ha retrasado bastante y habría resultado idóneo que hubiera estado listo coincidiendo con su cumpleaños, el pasado 16 de septiembre. Desgraciadamente, no pudo ser. Que yo sepa, las cenizas de Camilo se encuentran en el nicho del cementerio de Alcoy en el que también reposan los restos de sus padres”.

Camilo Sesto larazon Europa Press

Por otro lado, en el ayuntamiento alcoyano siguen adelante con el proyecto del museo homenaje a Camilo Sesto, un edificio singular en el que mostrarán más de mil piezas que recuerdan al cantante, la mayoría fueron de su propiedad, y otras donadas por familiares y fans del fallecido.

Nos hemos puesto en contacto con Ignacio Trelis, concejal de Patrimonio Cultural e Histórico del Ayuntamiento de Alcoy, que es quien coordina el citado proyecto: “todo está en marcha, cumpliendo los tiempos previstos. Aún no tenemos decidida la fecha de inauguración, pero será a mediados del 2025. A finales de este año finalizarán las obras y comenzaremos a adecuar el interior. Todo se hace en contacto con la familia, y el legado de piezas que pertenecieron a Camilo Sesto ya nos lo hicieron en su momento, una parte, incluso, en vida del cantante, cuando se llegó a un acuerdo con nosotros. Lourdes Ornelas ha visitado las obras y se muestra encantadísima con este proyecto, será un museo con una extensión de unos seiscientos metros cuadrados. No he repasado el inventario de piezas al completo, pero se podrán ver discos de oro, fotografías, objetos personales, premios u distinciones, vestuario, como el que utilizó al interpretar 'Jesucristo Superstar', cuadros, un piano, guitarras… en definitiva, una importante muestra de su legado artístico y personal”.

En el caso del mausoleo, Trelis nos remite “a la familia de Camilo, nosotros estamos al margen de ese asunto. Simplemente nos limitamos a ceder una parcela en el cementerio, del resto se ocupan Ornelas y su hijo”.