¿Por qué Mar Flores esquiva a Alejandra Rubio cuando esquiva a su nieto?

Aunque las dos han desmentido que tengan una mala relación, las evidencias demuestran que Mar Flores evita encontrarse a su “nuera”, Alejandra Rubio, cuando visita a su nieto en la casa de la hija de Terelu Campos.

Es lo que ocurrió esta semana. Mar fue a ver al niño en un momento en el que la nieta de María Teresa Campos se encontraba fuera de su domicilio, exactamente, en el plató del programa de Telecinco en el que colabora.

No hay ni una sola foto en la que aparezcan juntas, ni tampoco tenemos constancia de que hayan coincidido bajo el mismo techo. No hace mucho se llegó a asegurar que entre las dos no existe una buena sintonía, al igual que se dijo que entre Mar y Terelu no hay la menor relación.

¿Coincidirán, finalmente, las dos familias el día que Alejandra y Carlo bauticen al bebé? ¿Veremos casada a la pareja? Son dos preguntas que quedan en el aire y que, por ahora, no tienen respuesta. Ni por una parte ni por la otra contestan a los reporteros que les abordan en la calle. El secretismo es máximo, lo que alimenta los rumores de distanciamiento.

Alejandra Rubio regresa a "Vamos a ver" tras dar a luz a su hijo Carlo Telecinco

El día en el que acudió a ver a su nieto, Mar estaba con su ¿novio? Elías Sacal, en Madrid, el mexicano alquiló un coche de lujo y recogió a la modelo en su casa. Poco después, él se bajaba del automóvil para entrar a comer a un restaurante, mientras que el auto condujo a la socialite hasta la casa de Alejandra.