Muy clara
El reproche de Laura Matamoros a Carlo Costanzia en la presentación de las memorias de Mar Flores: "Cada uno al final sabe cuándo tiene que estar"
La hija de Kiko Matamoros fue la única en acompañar a la modelo en un gran día
Mar Flores presentó ayer "Mar en calma" en el Espacio Ortega y Gasset de la Casa del Libro de la Gran Vía de Madrid. Numerosos rostros conocidos y amigos acompañaron a la modelo en su gran día como Boris Izaguirre o Tania Llasera. Había máxima expectación por conocer si, finalmente, su hijo Carlo o algún miembro de su nueva familia política como Alejandra Rubio asistirían a la cita, y más aún después del polémico posado familiar del cumpleaños de Terelu. Finalmente, tan solo arropó a Mar Flores su sobrina, Laura Matamoros. Allí, la hija del colaborador de "No somos nadie" no dudó en sincerarse ante las cámaras sobre la ausencia de su primo Carlo.
Laura Matamoros, muy tajante
"He llegado tarde, pero he llegado, que es lo importante, para apoyar a Mar, pero no solo para apoyarla sino para demostrarle que estamos aquí todos", comenzó diciendo Laura Matamoros en su intervención. Muy sincera, aseguró que "no" entendía que su primo Carlo hubiera hecho el posado familiar del cumpleaños de Terelu y no hubiera asistido a la presentación de su madre.
Sobre el novio de Alejandra Rubio, añadió que "cada uno al final sabe cuándo tiene que estar y dónde tiene que estar", reflexionado que " a li mejor apoyar en silencio también es su opción". "No puedo hablar por el resto", zanjaba sobre el asunto.
Un apoyo incondicional para su tía
Laura Matamoros no quiso perderse el gran día de su tía Mar y no dudó en apoyar públicamente este gran paso que ha dado publicando sus memorias. Aunque aún no las ha leído, su madre le "ha contado que al final el libro es una biografía de su vida y se ha dado pie a cosas que no son agradables, pero que han pasado en su vida y que todos en la familia de alguna manera ya sabíamos". Muy sincera, aseguró que este libro no va a desunir aún más la familia porque "creo que si ya estaba dividida... no hace falta un libro", ya que "los que estamos y hemos estado unidos desde el principio hasta el final no creo que nos desuna".
