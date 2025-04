Revilla pone en su sitio a Carlos Herrera tras acusarle de sacar “pingües beneficios” de su guerra con el Rey

Miguel Ángel Revilla se llevó un disgusto tremendo al ver cómo el Rey Juan Carlos movía ficha y respondía judicialmente a sus reproches en público. El expresidente cántabro ha sido polémico a la hora de poner de relieve las maniobras del pasado del Emérito, pero más aún después de haber recibido la notificación del juzgado de que había sido demandado por sus supuestas “expresiones injuriosas”.

Pero el padre del Rey Felipe VI no es su único enemigo ahora. También Carlos Herrera está en el punto de mira, después de que opinase sobre todo lo sucedido. Son muchas las ocasiones en las que el locutor ha informado a sus oyentes sobre las acciones legales emprendidas por el Rey y la respuesta contundente del político. Esas que le han llevado a hacer ruedas de prensa y conceder entrevistas por doquier para dejar clara su postura de supuesta indefensión ante la demanda de “una persona que es inmune ante la ley”.

El Rey Juan Carlos y Miguel Ángel Revilla durante un acto de entrega de las Medallas de Oro al Mérito en las Bellas Artes, celebrado en el Palacio de Festivales de Cantabria. NACHO CUBERO LA RAZÓN

Revilla carga contra Carlos Herrera

El político ha llevado a numerosos platós y ha concedido entrevistas con muchos medios para explicar cómo se sentía ante las acciones legales emprendidas contra él por parte de Rey Juan Carlos, quien en su día fue un íntimo amigo. Ante esto, el periodista dio su opinión y subrayó el derecho del Emérito a defender sus derechos y le recordó que no recibe “ninguna retribución por parte de la Casa del Rey, tampoco está amparado por la abogacía del Estado ni por la Fiscalía”. Pero lo que el expresidente de Cantabria le reprocha a Carlos Herrera es que haya dado a entender que se ha beneficiado de este escándalo.

Miguel Ángel Revilla en "Y ahora Sonsoles" Antena 3

El locutor habla de “pingües beneficios” por “insultar” al Rey Juan Carlos y acusarle de delitos por los que ha sido juzgado y declarado absuelto. Revilla continuaba señalando estos problemas judiciales en sus apariciones públicas y Carlos Herrera entiende que finalmente su amigo el Rey se cansase y le demandase. Con esta opinión terminó enfadando al político, que ha respondido desde ‘Xplica’, en LaSexta, en una entrevista que tenía contratada antes de la polémica, como quiere especificar para que no se le acuse más de rentabilizar lo sucedido.

Después de volver a subrayar que ha estado “muy fastidiado y muy afectado” por la demanda del Rey Juan Carlos, la cual también ha afectado a su familia, Miguel Ángel Revilla responde a Carlos Herrera: “Es mentira que me esté forrando en las teles hablando del Emérito. Ha habido una persona que lo ha dicho y tiene mucha influencia mediática en la radio. Ha dicho que a consecuencia de meterme con este señor yo me estoy forrando. ¡Jamás en mi vida!”, dejaba bien claro el político, que mantiene que jamás ha cobrado por una entrevista en televisión y eso que ha acudido 75 veces a ‘El Hormiguero’, siendo el que más veces lo ha hecho de la historia del programa de Pablo Motos: “No he cobrado nunca nada y no cobraré nunca nada”.