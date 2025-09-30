El Rey Felipe y Aitana: un lapsus, una charla y un selfie que ya es historia

No todos los días se presencia un momento capaz de romper protocolos y convertirse, en cuestión de horas, en la instantánea más compartida en redes sociales. Eso fue exactamente lo que ocurrió este lunes en el Palacio de Congresos de Cataluña, durante la tercera edición de los Premios Vanguardia, cuando el Rey Felipe VI y Aitana Ocaña protagonizaron un encuentro que combinó espontaneidad, simpatía y un selfie para la posteridad.

La cantante catalana, que con apenas 24 años se ha consolidado como la gran estrella de su generación, fue distinguida con el galardón en la categoría de Cultura "por su consolidación internacional con su cuarto álbum, 'Cuarto azul'". La ovación que recibió al subir al escenario fue solo el preludio de una escena que quedará en los anales de la crónica social. Quizá por los nervios del momento, Aitana cometió un pequeño lapsus: tras saludar emocionada al monarca, olvidó recoger la estatuilla de sus manos y se dirigió directamente a saludar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La confusión duró apenas unos segundos, porque la artista rectificó entre sonrisas, regresando al centro del escenario para recibir su premio de Felipe VI.

"¡Qué majísimo!"

El gesto amable del monarca, que acompañó la entrega con palabras de felicitación, relajó la tensión y dio pie a una breve conversación marcada por la cercanía. Lo confirma la propia intérprete de "Vas a quedarte" y "Los ángeles", que tras la ceremonia confesó: "He conocido al Rey por primera vez. ¡Qué majísimo!". Una declaración espontánea que ha conquistado a sus seguidores, acostumbrados a la naturalidad de la artista.

El momento cumbre llegó poco después, cuando Aitana, con el galardón ya en la mano, posó junto a Felipe VI para una foto institucional. El ambiente fue tan distendido que la instantánea terminó derivando en un selfie compartido, una rareza en este tipo de actos oficiales y la imagen que, sin duda, ha convertido la gala en noticia más allá del ámbito cultural. Una complicidad que se repitió al final del evento, durante la tradicional foto de familia, donde la cantante volvió a intercambiar palabras con el jefe del Estado.

Más allá del revuelo mediático que provocó la presencia de Aitana, los Premios Vanguardia sirvieron para reconocer la excelencia en distintos ámbitos.Caroline Darian recibió el premio Internacional; Timothy Garton Ash, el de Periodismo; Cáritas, Cruz Roja y las víctimas de la Dana, el de Solidaridad. Demetrio Carceller fue nombrado empresario del año, mientras que la oftalmóloga Elena Barraquer fue distinguida con el premio Trayectoria. El cardenal Juan José Omella recibió el galardón Impulso Ciudades; Manel del Castillo, el de Innovación y Ciencia; y Francisco Javier Sánchez Segura, el de Empresa Europea del Año. En esta edición, además, se rindió homenaje al arquitecto Ricardo Bofill con un premio "In Memoriam", recogido por su pareja, Marta Vilallonga.

La gala, conducida con dinamismo y ritmo, arrancó con un emotivo vídeo dedicado a los periodistas que trabajan en zonas de conflicto y contó con la actuación musical de Cuatro8, que aportó energía a la velada. Sin embargo, si algo quedará en la memoria colectiva, será la naturalidad con la que una estrella de la música y un rey compartieron escenario y una fotografía que ya se considera icónica.