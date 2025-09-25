El look de lujo de Aitana en Milán: un conjunto de Fendi que roza los 8.000 euros

La Semana de la Moda de Milán siempre reúne a las estrellas más influyentes del momento, y este año Aitana se ha convertido en una de las grandes protagonistas del front row. La cantante catalana volvió a demostrar por qué es uno de los rostros más solicitados del panorama internacional con un look de Fendi que, sumando todas sus piezas, alcanza la sorprendente cifra de casi 8.000 euros.

Un conjunto exclusivo firmado por Fendi

La artista apostó por un total look de Fendi confeccionado en tejido plisado con estampado degradado en verde oliva, uno de los colores que marcarán la temporada. La propuesta combinaba una sudadera de manga tres cuartos y cuello alto, con cierre de polo y bajo asimétrico, junto a una falda de largo midi en la misma línea. Ambas piezas, que ya están disponibles en la web de la firma, suman más de 2.600 euros: la sudadera tiene un precio de 1.450 euros y la falda de 1.200 euros.

El look de Aitana. Stories Instagram @newsaitana

Complementos de lujo para un look redondo

El estilismo de Aitana se elevó aún más gracias a los accesorios elegidos. La cantante completó su atuendo con el icónico bolso Fendi Spy Small en burdeos, valorado en 3.600 euros, y unas botas de caña alta modelo Arco, cuyo precio asciende a 1.700 euros. Solo estos complementos superan la barrera de los 5.000 euros, confirmando que la artista no escatimó en detalles para brillar en una de las citas más importantes del calendario fashion.

En total, el look roza los 7.950 euros, una cifra que refleja el carácter exclusivo y artesanal de las piezas de la maison romana.

Imagen de Fendi y musa de la Generación Z

Esta aparición no hace más que reforzar la alianza entre Aitana y Fendi. La intérprete fue elegida imagen de la firma para su colección de verano 2025, y con este nuevo look en Milán ratifica su papel como embajadora de excepción. Además, su estilo personal y arriesgado la ha convertido en un auténtico referente para la Generación Z, capaz de fusionar la sofisticación del lujo con un espíritu fresco y desenfadado.

Aitana, protagonista de la pasarela internacional

Sentada en primera fila, Aitana disfrutó de la presentación de las nuevas propuestas de Silvia Venturini Fendi, consolidando su presencia como invitada habitual en las fashion weeks más importantes. Y aunque el look que eligió no está al alcance de todos los bolsillos, sí reafirma su estatus como una de las artistas más influyentes dentro y fuera del escenario.

El look de Aitana. @alex_saint

Con este estilismo valorado en casi 8.000 euros, Aitana demuestra que su poder de atracción no se limita a la música: la moda también es uno de sus escenarios favoritos para brillar.