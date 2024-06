Rocío Flores reaparece al borde del llanto por todos sus frentes abiertos: "Me he tomado unos días alejada de todo"

Dicen que después de la tormenta siempre llega la calma, pero Rocío Flores parece vivir en un constante anticiclón que viene y va. Tras unos meses de relativa tranquilidad por el fin de "Sálvame" y el agotamiento de la trama de Rocío Carrasco, el foco vuelve a dirigirse a la nieta mayor de Rocío Jurado por cuestiones que, de nuevo, no la dejan en muy buen lugar.

Marta Riesco, la expareja más reciente de su padre, ha vuelto por todo lo alto dispuesta a revelar con pelos y señales el supuesto calvario que sufrió dentro de esa familia, no solo de parte de Antonio David, sino también de Rocío Flores.

Coincidiendo con el regreso de Marta Riesco a la vida pública, Rocío Flores decidió dar un paso atrás y alejarse de la única ventana que la conecta con el resto del mundo: sus redes sociales. La influencer ha permanecido desconectada de su cuenta de Instagram cerca de una semana, hasta este jueves 13 de junio, cuando ha reaparecido notablemente emocionada y al borde del llanto.

"Buenos días, entre hoy y mañana hace exactamente una semana que desaparecí de las redes. La mayoría de vosotros ya sabéis el por qué", comienza diciendo la hija de Rocío Carrasco, que quiere mostrar su agradecimiento a todas las personas que le han hecho llegar un mensaje de apoyo.

Rocío Flores reaparece en redes al borde del llanto Redes sociales

"Es de bien nacidos ser agradecidos y por la parte que me toca, aunque he contestado muchos mensajes de forma privada, quiero decirlo públicamente por si se me ha quedado alguno en el tintero: gracias por todos los mensajes. La verdad es que no me apetecía nada estar por aquí, así que me he tomado unos días alejada un poco de todo, no solo de redes. Pero ya está, poco a poco voy retomando rutinas porque tengo cosas que hacer. Solo quiero daros las gracias y deciros que, en principio, estoy de vuelta", termina Flores, con la voz entrecortada y a punto de llorar.

Más allá del regreso de Marta Riesco, a Rocío se le ha juntado otra vuelta a la pequeña pantalla, la de Olga Moreno. La que fuera mujer de su padre y madre de su hermana Lola será concursante de "Supervivientes: All Stars", una participación que inevitablemente volverá a poner sobre la mesa todas las polémicas familiares que han salpicado a los Flores en los últimos años.

Tampoco será un concurso fácil para Olga Moreno, que acaba de perder a su madre, una mujer que hizo las veces de abuela de David y Rocío Flores, a los que, sin embargo, no se les vio en el último adiós.