Rosa Benito rompe su silencio tras lo ocurrido en "La familia de la tele" con María Patiño y Belén Esteban: "No quiero venganza"

Tras el gran desfile del lunes, “La familia de tele” arrancó oficialmente este 6 de mayo con varios platos fuertes. Primero, Isa Pantoja se sinceraba en el nuevo plató sobre la complicada relación con su madre, asegurando que ahora era ella la que no quería tener ningún tipo de contacto con la cantante: “No tiene ninguna excusa. No la quiero en mi vida”.

Otro de los momentos más comentados de la tarde tuvo como protagonista a Rosa Benito. La cuñada de Rocío Jurado será una de las concursantes de la nueva edición de “MasterChef Celebrity”, y junto a sus otros compañeros conectaron en directo con “La familia de la tele” para promocionar el reality show.

El célebre Torito fue el reportero encargado de mediar entre Rosa Benito y los presentes en el plató, con los que mantiene un tenso enfrentamiento desde hace años, como con Belén Esteban o María Patiño.

El encontronazo de Rosa Benito con Belén Esteban y María Patiño

Como cabía esperar, este encuentro telemático no terminó nada bien y la ex de Amador Mohedano abandonó el lugar, apartando de un manotazo a un Torito que solo quería hacer de intermediario entre ella y “La familia de la tele”.

“Ay, qué momento. Le ha dado un manotazo”, lamentó una sorprendida María Patiño. Un gesto que no sentó nada bien a los integrantes del nuevo espacio de Televisión Española ni a parte de la audiencia. “Se ha retratado ella sola”, comentó una mujer del público sobre Rosa Benito.

La respuesta de Rosa Benito

No ha pasado ni una semana de la llegada de “La familia de la tele” y sobre la mesa ya hay una polémica. Lejos de amedrentarse, Rosa Benito ha roto su silencio tras lo ocurrido y sorprendentemente envía unas palabras que parecen conciliadoras. Aunque no quiere amistad con Belén Esteban o María Patiño, tampoco busca enfrentamientos.

“He pasado por cosas que me rompieron el alma, escuché palabras que me desgarraron por dentro, vi cómo dudaban de mí cuando más leal fui, y sentí traición justo cuando más constancia entregué. Pero aquí estoy... victoriosa, sin rencores, con el corazón todavía dispuesto a amar, a apoyar, a ser luz donde otros solo dejan oscuridad, a saber decir no”, comienza diciendo Benito en un texto que titula como “Resilencia”.

“Porque entendí que no me voy a volver como quienes me hicieron daño. Seré reflejo de lo que quiero recibir, ser y ejemplo de lo que merezco. Porque cuando uno sana de verdad, ya no busca venganza: busca paz. Y eso es lo que yo quiero… ¡Paz!”, concluye la madre de Rosario Mohedando, dejando claro que no busca guerras en esta nueva etapa en Televisión Española.