En Ibiza, con una exclusiva lista de invitados y en un acantilado frente al mar: todos los detalles de la boda de Makoke y Gonzalo

Dos años después de comenzar su relación sentimental, Makoke y Gonzalo se encuentran contando los días para pasar por el altar. Será el próximo 12 de septiembre en Ibiza cuando la pareja de el "sí, quiero" y todas las miradas están puestas en uno de los grandes enlaces del año de la crónica social de nuestro país.

Detalles del enlace

Por primera vez, la pareja concede su primera exclusiva conjunta en "Lecturas", desvelando nuevos detalles de su enlace matrimonial. A diferencia que su boda anterior con Kiko Matamoros, la nueva boda de Makoke será íntima y familiar.

La pareja sellará su amor en Ibiza, la misma isla en la que se enamoraron. Según explican, les parecía romántico volver al lugar en el que comenzó su relación y sellar su amor para siempre a orillas del mar. "Ahí nos enamoramos. A las tres semanas de conocernos, Makoke me dijo que se iba a Ibiza con su hija y que si yo quería ir tres o cuatro días. Me fui de cabeza", revela Gonzalo. Su enlace matrimonial será en la la Hacienda Na Xamena a las seis de la tarde. Se trata de un exclusivo hotel de cinco estrellas de la isla que cuenta con spa y otras zonas de relajación y bienestar, en un enclave único.

Será una ceremonia "íntima". "Lo que me llena de emoción y amor es ser su mujer. Es maravilloso. No es la primera vez que me caso, no me hacía ilusión tener la típica boda, me parecía muy romántico hacerlo los dos solos con la gente más cercana", confiesa Makoke. "Me hace ilusión no tener una típica boda con la gente vestida de pingüino, con el protocolo de siempre, quería algo que se saliera de lo normal. Nos casamos en un acantilado. La gente va a ir vestida bohemio chic, ibicenco. Nada de corbata", señala Gonzalo.

Relajados con los preparativos

Desde que Makoke volvió de "Supervivientes", la televisiva está volcada en los preparativos de su boda, aunque aún no han dado las invitaciones. Aún así, todos los invitados ya están avisados de la fecha y el lugar en el que darán el "sí, quiero" por lo civil, ya que la colaboradora no ha anulado su boda con el padre de su hijoJavier.

El primogénito de Makoke, Javier Tuleda, ejercerá de padrino de su madre y la hermana del novio será la madrina. Respecto a las alianzas, han optado por una clásicas de "oro amarillo". Sobre los invitados, no habrá niños en el enlace, y tampoco compañeros de televisión de Makoke, según desvela ella misma en "Lecturas".