Rosa López, a corazón abierto, se sincera sobre sus planes de futuro su pareja Iñaki

Rosa López está atravesando por un buen momento. Más allá de su nueva música, la artista está felizmente enamorada de Iñaki García, con el que mantiene una consolidada relación desde hace seis años.

Los planes de futuro de Rosa López con su pareja

Durante la la gala de los Premios ESI en Barcelona, la artista se ha sincerado ante las cámaras sobre sus planes de futuro con Iñaki, su acompañante a la velada. Muy emocionada, Rosa López ha desvelado que quiere pasar por el altar con su pareja. "Nos hace mucha ilusión porque yo soy creyente y me encantaría. Pero es que cada día firmamos los votos. Mira, llegamos reventados a la cama, que si uno no da tiempo a dormir. Qué bonito despertarte y ver que sigues queriendo pasar toda tu vida con esa persona. Lo de casarte, pues bueno, pues vale, ojalá que sí. Y tener niños, pues ojalá que sí. Ojalá que sí", ha desvelado la cantante.

Rosa López confiesa si le gustaría pasar por el altar y tener hijos con Iñaki García Europa Press

A sus 44 años, Rosa López desea formar una familia, aunque considera que ahora mismo no es el momento. "Ahora no tendría niños, conociéndome sé que me arrepentiría de no tenerlos. Porque quiero darle mucho amor, igual que se lo doy a mis animales, que son seres que quiero con locura. O sea, no me quiero ni imaginar lo que se quiere un hijo. Es que me emociono, no me lo puedo ni imaginar. Me retiro porque yo querría estar nada más que con él. Pero claro, no puedo retirarme, no puedo, no puedo, no debo. Hay que trabajar mucho para mantenerlo", ha confesado la artista.

Nueva música

Rosa López está totalmente volcada en su nueva etapa musical. La artista acaba de sacar su último single, "Tu legado", dedicado a su padre, fallecido en 2008. "Ya no me siento Rosa de España pero sigo sintiendo el cariño. Eso es el mayor regalo que una persona, no te digo una artista, que una persona puede tener, es lo que sostiene mi carrera. Yo ahora estoy como artista independiente desde que salí de la discográfica y es como si no hubiera notado ninguna salida. Tengo el mismo apoyo, el mismo cariño", ha declarado sobre su carrera musical.