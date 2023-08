¿Es esa Rosa López? La increíble transformación física de una mujer hecha a sí misma

Rosa Lópezno es la misma persona que conocimos allá por el año 2001, cuando entró en la Academia de ‘Operación Triunfo’ siendo una joven adolescente con un sueño que se vería cumplido. Como bien deseaba, triunfó. Pero desde entonces han pasado ya más de dos décadas y la cantante sigue en la cresta de la ola. Su horda de fans no deja que pierda la ilusión por conseguir su otro gran sueño, poder mantener una vida cómoda y feliz haciendo lo que le gusta sobre los escenarios, compartiendo su talento. Es normal que a lo largo de su carrera haya atravesado baches profesionales y también personales, pero lo que sin duda se puede destacar de la artista es su esfuerzo. Algo que no solo le ha mantenido al pie del cañón todo este tiempo, sino que también es más que evidente en su físico. Su transformación ha sido radical.

Rosa López en el casting de 'OT' RTVE

La cantante granadina ha ido dejando por el camino los complejos. Ha ido ganando seguridad según pasaban los años y su imagen física se iba amoldando a sus propios deseos. Y es que un cambio tan radical no puede deberse a mera casualidad, aunque no se descarta un milagro divino. Pero en realidad, lo que encierra esa nueva imagen que se gasta Rosa López a sus 42 años es un ejemplo de superación, una lucha con uno mismo por alcanzar metas cada vez más altas, superando poco a poco los retos que te encuentras en el camino. Lo ha hecho a nivel profesional, también en el sentimental -está felizmente enamorada-, por supuesto en la confianza propia, sacando a relucir su lado más provocativo, por lo que ahora no duda en presumir de cuerpazo ante sus seguidores en redes sociales. Y así ha hecho con un vídeo en el que se divierte jugueteando con el agua en la piscina, aunque el foco realmente está en mostrar al detalle su musculosa silueta.

La camaleónica Rosa López ha ido adaptando su estilo a las últimas tendencias que dictaban la moda, llegando a pasar del moreno al rubio y del pelo corto al largo en numerosas ocasiones. Pero siempre siendo fiel a sí misma. Ahora no duda en mostrar sin preocupación alguna que es dueña de un cuerpo de infarto y que detrás de él hay mucho trabajo. Y también lo ha ido mostrando por fascículos en sus redes. No solo ha cuidado al milímetro su alimentación desde que diese el salto a la fama, teniendo asesoramiento nutricionista incluso ya en la Academia.

También se ha machacado en el gimnasio y ha practicado diferentes deportes para ir moldeando su cuerpo a su gusto. Como si se tratase de una maestra escultora, pero que ha tenido que sudar la camiseta mucho para recorrer el increíble trecho que hay de sus primeras imágenes en televisión, a las que ahora se gasta en su Instagram. Publicaciones que, por cierto, están repletas de piropos. Y es que la cantante se ha quitado 40 kilos de encima con mucho esfuerzo y, sobre todo, fuerza de voluntad y superación.

Rosa López Gtres

“Perder 40 kilos me ayudó a ordenar mi cabeza y a sentirme bien”, ha llegado a confesar Rosa López hace ya unos años, cuando aún estaba dando forma a su ‘nueva yo’. Lo ha hecho con seguridad y confianza, algo que también lo ha ganado gracias a sus incondicionales fans: “Era lo primero que impactaba al subirme al escenario, antes que la voz o el estilismo”. Poco a poco ha ido continuando con su trabajo en sí misma y los resultados a la vista están que demuestran una constancia admirable, pues la fórmula de su éxito no reside en dietas milagrosas, a las cuales también ha recurrido, por supuesto, sino a una lucha por superarse cada día.