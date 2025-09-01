Sale a la luz la ‘otra relación’ de Kiko Rivera a espaldas de Irene Rosales

La ruptura de Kiko Rivera e Irene Rosales ha dejado a todos un poco revueltos. Sin embargo, la pareja parece haber encajado muy bien los términos del final de su matrimonio, tras once años de romance y dos hijas en común. No quieren iniciar absurdas batallas mediáticas o poner sobre la mesa los motivos de su ruptura, pues son muchos y muy variados y no benefician a su familia airearlos. Por eso dejan que sean otros los que lleven la voz cantante en la narrativa de sus vidas, así de los posibles escenarios planteados antes y después de su separación.

Mientras Irene Rosales ya ha sido vista compartiendo mesa y mantel con un apuesto joven por Sevilla, Kiko Rivera también ameniza las tertulias televisivas. En su caso, se asegura que él no solo estaría interesado en rehacer su vida de nuevo, sino que ya había dado pasos antes de anunciar su ruptura definitiva, iniciando una relación estable con otra mujer. Al menos eso es lo que plantea el periodista Saúl Ortiz desde el programa ‘Fiesta’ y ahora remata en ‘TardeAR’ con nuevos detalles.

La ‘otra’ de Kiko Rivera según Saúl Ortiz

“Kiko Rivera y esta chica se conocieron en el año 2018 y allí comenzaron una relación que ha durado años”, señala el colaborador a una joven que emplaza en Nueva York, en la grabación del videoclip de la canción 'Mentirosa'. “Ella sabía quién era Kiko Rivera en España y que estaba casado. Mantenían una relación normal, como cualquier pareja de enamorados. Cuando se han visto han hecho las cosas que hacen las parejas, han quedado en varias ocasiones y han seguido de forma online. A él le gustó en cuanto la vio, decía que era igual que Shakira”.

Echen cálculos, pues la joven en cuestión, la que se parecería a la cantante colombiana ex de Piqué, aparecería en el siguiente videoclip:

No termina aquí: “Era una fiesta de españoles en un ático maravilloso de Nueva York y él no se cortaba, estaba con esa chica, que se parece muchísimo a Shakira. Le daba igual que le viésemos. Los que estábamos allí hicimos una especie de pacto de silencio para mantenerle el secreto a Kiko. Después de aquella noche ellos hacían vida normal como pareja, iban cogidos de la mano y cuando yo le pregunté qué eso cómo era, me contestó que no lo podía evitar, que si yo había visto a esa chica, que era igual que Shakira”.

El periodista añade desde ‘TardeAR’ que Kiko Rivera y esa joven a la que trataba como si fuese su novia, la conoció en la grabación de un videoclip. Lo sitúa en el año 2018, cuatro años después de iniciar su relación con Irene Rosales, quien llevaba ya dos años siendo su esposa y con la que ha formado una familia. Saúl Ortiz dice estar muy convencido de la veracidad de su testimonio, que señala que Kiko mantenía una relación sentimental a espaldas de su mujer. Le alertan de que podría estar “metiéndose en un problema”, pero él defiende que “yo solo cuento lo que vi, lo que viví en primera persona. Es una cosa que Kiko sabe que pasó”. Además, en la actualidad ya no se siguen en redes, por lo que este romance terminó.