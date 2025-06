Santiago Segura confirma en qué punto se encuentra 'Torrente 6': "No se ha empezado a grabar"

En 1998 Santiago Segura nos descubría a uno de los grandes personajes de ficción de la gran pantalla, José Luis Torrente, un policía machista, racista, franquista, zafio, aficionado a las prostitutas, bebedor, consumidor de un poco de droga tomada con rigurosa mesura según él, fan de El Fary, y fanático del equipo Atlético de Madrid. La película, 'Torrente, el brazo tonto de la ley' fue todo un éxito en taquilla, recaudando 10 millones de euros tras un presupuesto que no llegaba a los dos millones. El año pasado, por estas fechas, sorprendía en 'El Hormiguero' con el anuncio de una sexta entrega de la saga 'Torrente', en la que veríamos la versión más bestia del personaje, en el que ejercería además las función del presidente del Gobierno de España. Sin embargo, ha sido el propio Santiago Segura en confirmar que de momento no se está grabando nada sobre este nuevo largometraje protagonizado por José Luis Torrente.

Un mar lleno de dudas

El cineasta y actor español ha sido protagonista en nuevo episodio del podcast 'Ac2ality' y en mitad de la entrevista, Santiago Segura admitió que de momento no se han iniciado las grabaciones de la sexta película del universo 'Torrente', sorprendiendo a las presentadoras del podcast, provocando una confesión del realizador de Carabanchel Bajo sobre los medios de comunicación. "La película 'Torrente Presidente' está en duda claro, la vida en general está en duda y yo soy una duda andante" espetó Santiago Segura que cuando escuchó que en algunos medios ya habían dado por sentado que las grabaciones de esta película se habían iniciado, se sinceró cuestionando la veracidad de los medios, salvo 'Ac2ality' (precisamente medio de comunicación que le estaba entrevistando).

De momento Santiago Segura sigue con actos promocionales de la quinta entrega de 'Padre no hay más que uno: Nido repleto', que llega a las salas de cine de nuestro país el próximo este próximo jueves 26 de junio. La saga cinematográfica 'Padre no hay más que uno', creada y protagonizada por Santiago Segura, se ha consolidado como una de las franquicias más exitosas del cine español en términos de taquilla. Sumando las recaudaciones de sus cuatro primeras entregas (estrenadas entre 2019 y 2024), la serie ha conseguido amasar cerca de 56 millones de euros solo en España. Cada película ha superado con solvencia los 10 millones de euros, un umbral que pocas producciones nacionales logran alcanzar. Desde el debut en 2019, que recaudó más de 14 millones, hasta la cuarta parte, estrenada en 2024 y estimada en alrededor de 13,5 millones, el interés del público se ha mantenido constante. Este fenómeno ha convertido a la comedia familiar de Segura en un auténtico referente de taquilla, demostrando un vínculo fuerte con las audiencias. Si la quinta entrega mantiene la misma tendencia de éxito, no sería descabellado pensar que la franquicia supere pronto los 70 millones de euros de recaudación total, consolidando aún más su lugar en la historia del cine comercial español.