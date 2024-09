Sara Carbonero atraviesa por un nuevo problema de salud: "Cosas que pasan"

Sara Carbonero fue una de las invitadas sorpresa a la gran fiesta de inauguración de la exposición "Pedro del Hierro. Del maestro a la marca" en el Museo Lázaro Galdiano de Madrid. La periodista asistió en calidad de acompañante junto a Isabel Jiménez, una de las grandes protagonistas de la velada junto a Tamara Falcó. De hecho, su asistencia no se había confirmado y no quiso pasar por el photocall, intentando pasar lo más desapercibida posible para no robarle el protagonismo a los demás.

Sara Carbonero e Isabel Jiménez durante la inauguración de la exposición de Pedro del Hierro GTRES

Aún así, no tuvo mucho escapatoria y habló ante los medios, posando con Isabel Jiménez de una manera más informal. Después de un verano muy intenso, Sara Carbonero ha retomado su agenda profesional y ha vuelto a Madrid con las pilas totalmente recargadas aunque, como ella misma desveló anoche, está arrastrando un pequeño bache de salud y está "contracturadísima de la espalda". "Cosas que pasan, por eso ha sido una visita bastante rápida... del verano, que no hemos parado", confesó la periodista, excusándose por irse tan temprano del evento, al poco tiempo de comenzar el cokctail en el Museo Lázaro Galdiano de Madrid.

Todo bien con Nacho Taboada

Este verano, Sara Carbonero y Nacho Taboada han acaparado todos los titulares de la crónica social de nuestro país por su supuesta crisis sentimental. Nada más lejos de la realidad, la propia la periodista no tuvo más remedio dar un paso al frente y aclarar que estaban bien y que no habían roto su noviazgo.

Sara Carbonero rompe su silencio sobre su relación con Nacho Taboada: "Está todo muy bien y yo estoy contenta" Europa Press

A pesar de la discreción con la que están viviendo su romance, anoche Sara Carbonero volvió a reiterar que "todo está muy bien". "Yo estoy muy contente", añadió, zanjando con cualquier cuestión relacionada con Taboada.