El hijo secreto de Camilo Sesto pone en jaque a Lourdes Ornelas por los encuentros sexuales con su madre

Lourdes Ornelas, quien fuese pareja de Camilo Sesto y madre de su único hijo reconocido legalmente, no levanta cabeza. A los innumerables quebraderos de cabeza que le da su ahora hija Sheila Devil, se le suma la aparición en escena de David Guerra. Un joven que dice ser hijo ilegítimo del artista, pero que más allá de querer demostrar su supuesto parentesco, ha visto en ella la diana de sus dardos. Y es que no quiere batallar por su herencia en los tribunales, al menos no por el momento, pero sí en televisión contra la expareja del cantante, que nada tiene que ver con su alumbramiento.

Son muchos los hijos ilegítimos de famosos que luchan por hacerse oír y ganarse el apellido de sus supuestos padres. El caso de David es especial. Y es que él no tiene mucha prisa de iniciar un proceso legal que arroje luz sobre si Camilo Sesto es o no su progenitor, pues le basta con creer lo que un día le dijo su madre cuando tenía 13 años. No necesita más pruebas. Pero quizá si la otra parte de la familia, como es el caso de Sheila Devil, heredera universal del patrimonio del cantante, así como Lourdes Ornelas, quien fuese su pareja. La guerra continúa con una nueva batalla, mientras la polémica parece estar muy lejos de apaciguarse.

David Guerra, en contra de Lourdes Ornelas

EL joven dio el salto a la televisión en ‘First Dates’, donde buscaba el amor a la vez que dejaba constancia de su admiración hacia Camilo Sesto. También que habría heredado de él sus dotes para la música, aunque en su momento no decía nada sobre ser su hijo. Eso se lo guardó. Es taxista de profesión y vive en Barcelona. Y dice ser hijo del cantante, fruto de la relación de su madre entre el año 1983 y 1984, que duró poco, pero fue intensa y dio como resultado un bebé. Supuestamente. Cuando tuvo 13 años su madre se lo confesó y dice que jamás le hubiese mentido en algo tan serio como eso, de ahí que no lo pone en duda.

Lourdes Ornelas no vio con buenos ojos el surgimiento de este joven y al ser preguntado por ello simplemente lo definía como “mentira”. No se lo cree. No atiende a parecidos físicos, pues cree que su hijo no tiene hermanos escondidos. Piensa que Camilo Sesto jamás tuvo relaciones sexuales más allá de las conocidas y que era muy difícil meterse en su cama. Dice que lo tendría muy difícil si desea probar el parentesco paterno, pues el artista está muerto y su hijo no daría su brazo a torcer, lo que le augura un largo proceso judicial. Uno que, al parecer, no tiene prisa de iniciar, pues considera que es poseedor de la verdad, aunque no de la millonaria legítima que le quitaría un pellizco a la heredera universal, Sheila Devil.

Lourdes Ornelas Gtres

“Me enerva, porque digo, ¿qué sabrá la señora esta que no me conoce de nada? A mí me preguntan y viví una niñez estupenda y perfecta, como cualquier niño. Y me entero de eso y queda en la intimidad de la familia. Mi sorpresa es cuando en el 2020 me encuentro que ha salido la noticia”, explica David Guerra ahora en ‘TardeAR’, cargando contra Lourdes Ornelas. El joven de Barcelona subraya que “se vieron en varios sitios, tuvieron encuentros, se vieron y estuvieron un año y medio o dos años. Que diga que con Camilo era muy difícil acostarse… bueno señora, ¿es usted la única de la vida de Camilo?”, se pregunta cabreado y le devuelve la bola al señalar que, “puestos a desmentir, la desmiento yo también” a ella.

Lourdes Ornelas tiene claro que las pretensiones económicas y legales de David Guerra serán difícilmente cumplidas. Subraya que el heredero universal del legado y el patrimonio de Camilo Sesto es su hijo, cerrándole las puertas a cualquier vía de entendimiento extrajudicial. Un paso que, no obstante, no desea dar ahora el barcelonés: “El tema de la demanda de paternidad, me he informado con el abogado y está bastante claro de cómo hacerlo. La demanda la pondré cuando crea oportuno o vea conveniente. Nadie me va a poner una pistola en la cabeza. No deja de implicar a mi madre, al que ha sido mi padre, el que ya para mí es mi padre”, sentencia.