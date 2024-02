Sara Carbonero, Iker Casillas y Nacho Taobada juntos: sus imágenes más esperadas

Sara Carbonero cumplió el pasado 3 de febrero 40 años y despidió la treintena por todo lo alto. La periodista, como si de una boda se tratase, organizó un fiestón por todo lo alto y reunió a todas las personas importantes de su vida para celebrar la vida rodeada de los suyos. Arropada por sus hijos y por Nacho Taboada e Iker Casillas, los dos hombres de su vida, la televisiva disfrutó de una de las veladas más emotivas de su vida.

Numerosos rostros conocidos acompañaron a Sara Carbonero en este día tan especial para ella. Isabel Jiménez, Emi Huelva, Paula Echevarría, Esther Cañadas o Vanesa Martín fueron unas de las tantas celebrities que arroparon a la periodista en su aniversario.

Ahora, tras la resaca emocional, la televisiva ha compartido un emotivo vídeo resumen de la fiesta en su perfil de Instagram, donde acumula más de 3.5 millones de seguidores. En él, por fin, aparecen las imágenes más esperadas y buscadas: Nacho Taboada e Iker Casillas juntos. A pesar de la discreción con la que Sara Carbonero está llevando su actual relación sentimental con el artista, no ha querido dejar fuera del clip audiovisual a los dos hombres que han marcado su vida.

"Muchísimas gracias a todas las personas que estáis aquí porque no hay nadie que no haya venido, todo el mundo dijo que sí y después, todos habéis colaborado para que yo llegue hasta aquí, sobre todo desde hace cinco años atrás, que me prometí que si llegaba este día iba a ser casi una boda", comienza diciendo Sara en el vídeo. "Hoy es un día para disfrutar, yo cuando pensé en esta fiesta más que para mí era para vosotros, para devolveros parte del cariño y del empuje, de cada palabra de aliento. Creo que hay que celebrar la vida porque nos está enseñando constantemente que no hay que dar nada por hecho, es un milagro despertarse cada día", confiesa. "Quería dar las gracias a estos dos tesoros que tengo aquí, que son la fuerza de cada día, la fuerza de mamá", dedica a sus dos hijos. "Como dice una persona que está aquí, la vida no se mide en tiempo sino en experiencias, vivencias y con todas las personas que estáis aquí he tenido las mejores vivencias de mi vida. Espero que nos queden muchísimos años más para celebrar y brindar. Solo me sale una palabra, que es gratitud", concluye su discurso.

Muy emocionada por haber reunido a todos sus seres queridos para celebrar la vida, Sara Carbonero le ha dado a Iker Casillas su lugar, a pesar de haber roto su relación en marzo de 2021. El futbolista no quiso perderse uno de los días más importantes de la vida de su mujer y arropó a la periodista junto a sus hijos en su 40 aniversario, demostrando que se llevan a las mil maravillas y que siempre serán familia. De hecho, el deportista y Nacho Taboada mantienen una buena relación, muy cordial, y se conocen desde hace un tiempo. Para la periodista es muy importante que todos se lleven bien por el bien de sus hijos y ha conseguido su propósito: reunirlos a todos para brindar por lo vivido y por lo que está por llegar.