Sara Carbonero se pronuncia sobre dar un paso más en su relación con Nacho Taboada

Sara Carbonero y Nacho Taboada han celebrado su primer aniversario. Después de un año jugando al despiste, la pareja ya no se esconde, a pesar de seguir llevando su relación sentimental con la mayor discreción posible. La periodista y el músico comenzaron su romance la pasada primavera y, desde entonces, no se ha separado. El artista se ha convertido en el mayor apoyo de la influencer y ha estado al pie del cañón cuando la comunicadora ha sufrido algún revés de salud.

Desde el primer momento en el que comenzaron a sonar con fuerza los rumores sobre una posible relación entre ambos, Sara Carbonero y Nacho Taboada han hecho todo lo posible por pasar desapercibidos. Pero poco a poco la periodista ha ido normalizando su noviazgo y se ha convertido en la mayor fan del músico, acompañándole en cada una de sus actuaciones, siempre y cuando el trabajo se lo ha permitido. La exmujer de Iker Casillas está viviendo una temporada muy dulce. La influencer triunfa en los medios y en las redes, siendo una de las 'it girls' más reclamadas de nuestro país y una de las referentes en el mundo de la moda. Y ayer, Carbonero acudió a un evento muy especial, algo que su chico no quiso perderse. La marca que tiene de ropa junto a su íntima amiga Isabel Jiménez, 'Slowlove', celebró una fiesta junto a Cadena Dial en la terraza del Universal Music Hotel de Madrid.

Sara Carbonero con conjunto boho. @saracarbonero

Sara Carbonero llegó con Isabel Jiménez, esquivando posar en el photocall. De igual manera lo hizo Nacho Taboada, que intentó, por todos los medios, no responder a la prensa sobre su relación sentimental. Dos horas más tarde, el músico fue al parking para recoger el coche y no pudo esquivar a los medios, asegurando que su relación va "muy bien". "Lo agradezco pero, de verdad, que no… voy a hacer ninguna declaración. Ya sabéis que me gusta ser discreto con esto y no me gusta hacer… ¿Vale? Os lo agradezco", contestó Taboada.

Mientras sacaba el coche, Sara Carbonero e Isabel Jiménez esperaban al músico en la calle. Y la periodista volvió a declarar que "todo bien, todo fenomenal, pero ya sabéis que no… sabéis que no os voy a decir mucho más, que todo bien". La que sí ha querido pronunciarse sobre el futuro de la pareja ha sido la presentadora de Informativos Telecinco que, divertida, ha tomado la palabra y ha respondido a la pregunta de si van a dar un paso más en su relación. "En la tienda, un paso más en la tienda", ha dicho Jiménez bromeando sobre el asunto. Sea o no una broma, lo cierto es que ambos mantienen una relación consolidada y Sara Carbonero parece ser que ha encontrado en Taboada al hombre de su vida.