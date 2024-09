Septiembre negro para Isabel Pantoja: la otra muerte que lo convierte en el peor mes para ella

“Isabel sabe que ha fallecido, esta mañana ha ido la notario de Medina Sidonia a Cantora, pero no se sabe el motivo. La muerte de Julián Muñoz se la ha comunicado su hermano. Ella no quiere saber nada de él, le importa poco. Imagino que se le habrá removido algo”. De esta forma habló el periodista Antonio Rossi en “Vamos a ver” sobre la reacción que tuvo la Pantoja tras conocer la muerte del exalcalde de Marbella, que fue su pareja durante seis intensos y turbios años. Al parecer, no derramó una sola lágrima por el que entonces parecía uno de los grandes amores de su vida.

Por el que si lloró los 7 mares fue Francisco Rivera “Paquirri”, que perdió la vida en Pozoblanco el 26 de septiembre de 1984 tras la grave cogida de Avispado. Han pasado cuarenta años y Pantoja todavía recuerda con dolor a su único marido y padre de su primogénito, Kiko Rivera. Cuando se permite hablar de él en público se refiere al diestro como su verdadero gran amor, y después no ha habido hombre -o persona- que haya logrado ocupar su puesto en el corazón de la tonadillera. Ayer, como cada año, no se olvidó de enviar una corona de flores al cementerio en el que reposan sus restos mortales, acompañada de la inscripción “tu esposa e hijo”. Un buen gesto por su parte, teniendo en cuenta que su relación con Kiko Rivera está rota desde hace tiempo.

Pero no son las muertes de Paquirri ni de Julián Muñoz las únicas que hacen de septiembre un mes complicado para Isabel Pantoja, sino que hace tres años la cantante también tuvo que despedirse de su madre, la recordada doña Ana, uno de los pilares más importantes de su vida.

Isabel Pantoja y su madre, doña Ana RP ©RADIALPRESS

La abuela de Kiko Rivera, Isa y Anabel Pantoja murió a los 90 años el 29 de septiembre de 2021 en Cantora, la finca en la que pasó sus últimos años de vida prácticamente sin conocer el mundo extramuros. Este domingo se cumplirán 3 años de su pérdida, otro negro aniversario para Isabel Pantoja que convertirán su mente y sus recuerdos en sus peores enemigos.

Es posible que la muerte de su madre fuera la que con más fuerza le golpeó, habida cuenta de todo lo que se devino después. La relación con sus dos hijos terminó de resquebrajarse y desde entonces la tonadillera no ha vuelto a ser la misma. Apenas sale de Cantora, solo para atender sus conciertos. Ahora dicen que le queda poco allí. No me malinterpreten. Cuentan que se va a mudar con su hermano Agustín a una vivienda más austera y cerca de Madrid. De momento, no ha hecho las maletas y llora por este septiembre negro entre las paredes del caserío.