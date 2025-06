El silencio del clan Pantoja tras el nacimiento de Cairo, el hijo de Isa y Asraf Beno

El domingo 22 de junio nació Cairo, el segundo hijo de Isa Pantoja y el primero junto a Asraf Beno, su marido. Después de una larga espera y casi una semana después del día previsto, por fin llegó al mundo el pequeño.

El matrimonio anunció la feliz noticia a través de una publicación conjunta en Instagram. "Bienvenido a nuestras vidas, Cairo. Acabas de llegar y ya te queremos con locura, tu hermano, tu padre y yo. Eres luz", escribieron junto a una bonita fotografía de los tres tras el nacimiento del bebé.

Silencio en el clan Pantoja

La sobrina de la tonadillera fue una de las primeras en reaccionar al nacimiento de Cairo en la publicación. "Por fin, llegó mi sobrino. Eres una campeona. ¡Felicidades!”, escribió en el post. Además, Anabel Pantoja compartió el post en un story y añadió: “Os quiero”.

La sobrina de la tonadillera ha sido la única del clan en reaccionar públicamente al nacimiento de Cairo, el nuevo integrante de la familia Pantoja. Ni Kiko Rivera, Irene Rosales e Isabel Pantoja se han pronunciado sobre la feliz noticia, optando por el silencio. Tampoco Raquel Bollo y sus hijos, con los que Isa Pantoja mantiene una tensa relación desde que Asraf Beno participó en “Supervivientes” en 2023.Anabel Pantoja ha sido la única que ha estado al lado de Isa durante todo su embarazo y a la que no dudó en visitar en su último viaje a Sevilla hace menos de un mes.

Isa Pantoja, últimas imágenes antes de convertirse en madre de su segundo hijo Europa Press

Horas antes de dar a luz, la excolaboradora de “La familia de la tele” fue preguntada por su madre mientras se dirigía con Asraf Beno a disfrutar de unos churros con chocolate, uno de sus últimos antojos estando embarazada. “Estoy muy bien, deseando. Voy a aprovechar porque puede ser en cualquier momento, pero por ahora... todavía no me han dicho nada. Así que a disfrutarlo, que no sé cuánto quedará”, declaraba con una sonrisa.

Al ser preguntada por Isabel Pantoja y si le hubiera gustado que le acompañara en el nacimiento de su hijo, Isa no pudo disimular su tristeza y prefirió guardar silencio.

Un bebé muy deseado

La pareja ha cumplido su sueño de convertirse en padres de su primer hijo, un niño muy deseado por los dos. Isa Pantoja ha hecho partícipe a todos sus seguidores de la evolución de su embarazo y la publicación en la que anuncian su nacimiento acumula más de 164.000 seguidores en Instagram. Numerosos rostros conocidos han comentado la publicación como Carmen Lomana, María Patiño, Alba Carrillo o Víctor Sandoval, entre otros tantos celebrities.

Los excompañeros de Isa de “Vamos a ver” también han felicitado en directo a la joven en directo. Joaquín Prat, además, no ha dudado en reprocharle públicamente que no se despidió de él cuando abandonó el programa para irse a “La familia de la tele”.